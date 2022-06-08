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S7 заморозила проект лоукостера Citrus - РИА Новости, 08.06.2022
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Туризм
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S7 заморозила проект лоукостера Citrus
S7 заморозила проект лоукостера Citrus - РИА Новости, 08.06.2022
S7 заморозила проект лоукостера Citrus
Российская авиакомпания S7 приостановила проект лоукостера Citrus, сообщила РИА Новости представитель компании. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:50
2022-06-08T15:32
россия
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российская авиакомпания S7 приостановила проект лоукостера Citrus, сообщила РИА Новости представитель компании."В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus", — заявила представительница перевозчика.По ее словам, в этом году не будет поставок требуемых для запуска лоукостера самолетов. Дальнейшую судьбу проекта определят в конце года.Представительница компании отметила, что команда в полном составе продолжит работу в холдинге, в частности на совместных рейсах ООО "Глобус" и S7 Airlines."Напомним, что в холдинге S7 Group есть юридическое лицо ООО "Глобус" (Citrus создавался на базе именно этого юрлица), и в его сертификате есть три самолета Airbus А319, которые были необходимы для получения сертификата эксплуатанта. В летнем сезоне 2022 года авиакомпании холдинга S7 Group — "Сибирь" и "Глобус" — будут выполнять совместные рейсы в рамках код-шерингового соглашения", — добавила она.В прошлом году S7 анонсировала создание лоукостера Citrus. По плану, старт продажи билетов намечался на эту весну, первые рейсы — на июль. Маршрутная сеть перевозчика должна была ориентироваться на прямые межрегиональные направления в средней полосе России. Базовыми для лоукостера, как ожидалось, станут аэропорты Казани и Омска.
https://ria.ru/20220608/aeroflot-1793908934.html
https://ria.ru/20220608/obsluzhivanie-1793955135.html
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россия, s7 airlines, s7 group, экономика, туризм, новости - туризм, новости компаний - экономика
12:50 08.06.2022 (обновлено: 15:32 08.06.2022)
 
S7 заморозила проект лоукостера Citrus

Авиакомпания S7 заморозила проект лоукостера Citrus из-за срыва необходимых поставок

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Самолеты авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолеты авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российская авиакомпания S7 приостановила проект лоукостера Citrus, сообщила РИА Новости представитель компании.
"В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus", — заявила представительница перевозчика.
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По ее словам, в этом году не будет поставок требуемых для запуска лоукостера самолетов. Дальнейшую судьбу проекта определят в конце года.
Представительница компании отметила, что команда в полном составе продолжит работу в холдинге, в частности на совместных рейсах ООО "Глобус" и S7 Airlines.
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"Напомним, что в холдинге S7 Group есть юридическое лицо ООО "Глобус" (Citrus создавался на базе именно этого юрлица), и в его сертификате есть три самолета Airbus А319, которые были необходимы для получения сертификата эксплуатанта. В летнем сезоне 2022 года авиакомпании холдинга S7 Group — "Сибирь" и "Глобус" — будут выполнять совместные рейсы в рамках код-шерингового соглашения", — добавила она.
В прошлом году S7 анонсировала создание лоукостера Citrus. По плану, старт продажи билетов намечался на эту весну, первые рейсы — на июль. Маршрутная сеть перевозчика должна была ориентироваться на прямые межрегиональные направления в средней полосе России. Базовыми для лоукостера, как ожидалось, станут аэропорты Казани и Омска.
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