https://ria.ru/20220608/citrus-1793954378.html

S7 заморозила проект лоукостера Citrus

S7 заморозила проект лоукостера Citrus - РИА Новости, 08.06.2022

S7 заморозила проект лоукостера Citrus

Российская авиакомпания S7 приостановила проект лоукостера Citrus, сообщила РИА Новости представитель компании. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:50

2022-06-08T12:50

2022-06-08T15:32

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российская авиакомпания S7 приостановила проект лоукостера Citrus, сообщила РИА Новости представитель компании."В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus", — заявила представительница перевозчика.По ее словам, в этом году не будет поставок требуемых для запуска лоукостера самолетов. Дальнейшую судьбу проекта определят в конце года.Представительница компании отметила, что команда в полном составе продолжит работу в холдинге, в частности на совместных рейсах ООО "Глобус" и S7 Airlines."Напомним, что в холдинге S7 Group есть юридическое лицо ООО "Глобус" (Citrus создавался на базе именно этого юрлица), и в его сертификате есть три самолета Airbus А319, которые были необходимы для получения сертификата эксплуатанта. В летнем сезоне 2022 года авиакомпании холдинга S7 Group — "Сибирь" и "Глобус" — будут выполнять совместные рейсы в рамках код-шерингового соглашения", — добавила она.В прошлом году S7 анонсировала создание лоукостера Citrus. По плану, старт продажи билетов намечался на эту весну, первые рейсы — на июль. Маршрутная сеть перевозчика должна была ориентироваться на прямые межрегиональные направления в средней полосе России. Базовыми для лоукостера, как ожидалось, станут аэропорты Казани и Омска.

https://ria.ru/20220608/aeroflot-1793908934.html

https://ria.ru/20220608/obsluzhivanie-1793955135.html

https://ria.ru/20220607/turtsiya-1793718229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, s7 airlines, s7 group, экономика, туризм, новости - туризм, новости компаний - экономика