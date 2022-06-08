https://ria.ru/20220608/bezhentsy-1794027070.html

Власти Уэльса приостановят прием визовых заявлений от украинских беженцев

Власти Уэльса приостановят прием визовых заявлений от украинских беженцев - РИА Новости, 08.06.2022

Власти Уэльса приостановят прием визовых заявлений от украинских беженцев

Власти Уэльса временно приостанавливают прием визовых заявлений от беженцев с Украины в рамках проекта "Дом для Украины" с 10 июня, говорится в пресс-релизе,... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T15:40

2022-06-08T15:40

2022-06-08T15:40

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

уэльс

украина

великобритания

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. Власти Уэльса временно приостанавливают прием визовых заявлений от беженцев с Украины в рамках проекта "Дом для Украины" с 10 июня, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства в среду."Временная приостановка необходима для того, чтобы прибывающие и уже находящиеся в Уэльсе люди продолжали получать помощь и поддержку на высочайшем уровне", - сообщается в заявлении.Дата возобновления приема заявлений на визы не указана, однако там сказано, что приостановка будет действовать "в течение июня". Правительство Уэльса и его партнеры будут использовать это время для того, чтобы сосредоточиться на разработке и внедрении мер по дальнейшему размещению беженцев и предоставлении им более комплексных услуг по всему Уэльсу, написано на сайте правительства.Проект "Дома для Украины" помогает украинским беженцам найти временное и бесплатное место жительства в Великобритании. Каждому домохозяйству, разместившему у себя переселенцев, положена выплата в размере 350 фунтов стерлингов. К этому времени было выдано более 2000 виз.Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220530/bezhentsy-1791874126.html

https://ria.ru/20220504/bezhentsy-1786662089.html

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великобритания

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в мире, владимир путин, уэльс, украина, великобритания, ситуация в днр и лнр