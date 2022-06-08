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Австрия признала неудобную правду о правах украинских беженцев - РИА Новости, 08.06.2022
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Австрия признала неудобную правду о правах украинских беженцев
Австрия признала неудобную правду о правах украинских беженцев - РИА Новости, 08.06.2022
Австрия признала неудобную правду о правах украинских беженцев
Положение украинских беженцев, с точки зрения закона, отличается от статуса других мигрантов, что провоцирует усиление потока нелегалов в страны Европы, заявил... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T10:35
2022-06-08T13:26
в мире
австрия
африка
азия
евросоюз
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Положение украинских беженцев, с точки зрения закона, отличается от статуса других мигрантов, что провоцирует усиление потока нелегалов в страны Европы, заявил министр иностранных дел Австрии Герхард Карнер в интервью Die Welt.По его словам, привилегированным положением белых беженцев пытаются воспользоваться контрабандисты, налаживающие перевозку нелегальных мигрантов из Африки и Азии."Они размещают рекламу в лагерях беженцев, например, в Ираке или Пакистане с ложным утверждением, что ЕС снова открыт для мигрантов. Здесь якобы можно сразу работать и получить квартиру. Это, конечно, неправда: по законодательству Евросоюза это касается только украинцев. Организованная мафия контрабандистов вернулась, мы должны положить ей конец. В Австрии количество заявлений о предоставлении убежища выросло на 130 процентов, до 11 тысяч, в первом квартале", — отметил Карнер.Как рассказал глава МИД, Австрия продолжает защищать границы от нелегалов с помощью вертолетов и дронов, обысков "автомобилей риска" (фургонов и грузовиков). Также в стране настаивают на введении внутреннего пограничного контроля в шенгенской зоне.Второй проблемой украинского кризиса министр назвал бесконтрольный оборот западного оружия.Евросоюз неоднократно подвергали публичной критике из-за пересмотра миграционной политики только в пользу мигрантов с Украины, которым активно предоставляют статус постоянного жителя, гарантирующий широкие права и возможность работать. При этом беженцы из таких стран, как Афганистан, Ирак, Пакистан, Сирия и других государств Африки и Азии сталкиваются со множеством правовых и социальных ограничений. СМИ называли подобное отношение проявлением расизма.
https://ria.ru/20220605/bezhentsy-1793154412.html
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в мире, австрия, африка, азия, евросоюз
10:35 08.06.2022 (обновлено: 13:26 08.06.2022)
 
Австрия признала неудобную правду о правах украинских беженцев

Глава МВД Австрии Карнер признал неравенство положения украинских и африканских беженцев

© AP Photo / Sergei GritsЛюди на границе Украины и Польши
Люди на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Люди на границе Украины и Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Положение украинских беженцев, с точки зрения закона, отличается от статуса других мигрантов, что провоцирует усиление потока нелегалов в страны Европы, заявил министр иностранных дел Австрии Герхард Карнер в интервью Die Welt.
По его словам, привилегированным положением белых беженцев пытаются воспользоваться контрабандисты, налаживающие перевозку нелегальных мигрантов из Африки и Азии.
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
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Пора домой. Европа устала от украинских беженцев
"Они размещают рекламу в лагерях беженцев, например, в Ираке или Пакистане с ложным утверждением, что ЕС снова открыт для мигрантов. Здесь якобы можно сразу работать и получить квартиру. Это, конечно, неправда: по законодательству Евросоюза это касается только украинцев. Организованная мафия контрабандистов вернулась, мы должны положить ей конец. В Австрии количество заявлений о предоставлении убежища выросло на 130 процентов, до 11 тысяч, в первом квартале", — отметил Карнер.
Как рассказал глава МИД, Австрия продолжает защищать границы от нелегалов с помощью вертолетов и дронов, обысков "автомобилей риска" (фургонов и грузовиков). Также в стране настаивают на введении внутреннего пограничного контроля в шенгенской зоне.
Второй проблемой украинского кризиса министр назвал бесконтрольный оборот западного оружия.

"На Украине распространили оружие всех видов. Оно также попадает в руки гражданских лиц и ополченцев. По опыту Балканских войн мы знаем, что оружие, когда оно больше не нужно, может быть незаконно продано в ЕС из зоны конфликта и оказаться на внутреннем черном рынке или в руках криминальных и экстремистских организаций. Пока это не конкретная угроза, но мы должны к ней подготовиться", — подытожил Карнер.

Евросоюз неоднократно подвергали публичной критике из-за пересмотра миграционной политики только в пользу мигрантов с Украины, которым активно предоставляют статус постоянного жителя, гарантирующий широкие права и возможность работать. При этом беженцы из таких стран, как Афганистан, Ирак, Пакистан, Сирия и других государств Африки и Азии сталкиваются со множеством правовых и социальных ограничений. СМИ называли подобное отношение проявлением расизма.
Беженцы с Украины в Европе - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
15 мая, 18:57
СМИ раскритиковало Евросоюз из-за "особого" отношения к украинским беженцам
 
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