https://ria.ru/20220608/bezhentsy-1793910494.html

Австрия признала неудобную правду о правах украинских беженцев

Австрия признала неудобную правду о правах украинских беженцев - РИА Новости, 08.06.2022

Австрия признала неудобную правду о правах украинских беженцев

Положение украинских беженцев, с точки зрения закона, отличается от статуса других мигрантов, что провоцирует усиление потока нелегалов в страны Европы, заявил... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T10:35

2022-06-08T10:35

2022-06-08T13:26

в мире

австрия

африка

азия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793968587_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_285b84dbb92a9703e38037fb8ec6a794.jpg

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Положение украинских беженцев, с точки зрения закона, отличается от статуса других мигрантов, что провоцирует усиление потока нелегалов в страны Европы, заявил министр иностранных дел Австрии Герхард Карнер в интервью Die Welt.По его словам, привилегированным положением белых беженцев пытаются воспользоваться контрабандисты, налаживающие перевозку нелегальных мигрантов из Африки и Азии."Они размещают рекламу в лагерях беженцев, например, в Ираке или Пакистане с ложным утверждением, что ЕС снова открыт для мигрантов. Здесь якобы можно сразу работать и получить квартиру. Это, конечно, неправда: по законодательству Евросоюза это касается только украинцев. Организованная мафия контрабандистов вернулась, мы должны положить ей конец. В Австрии количество заявлений о предоставлении убежища выросло на 130 процентов, до 11 тысяч, в первом квартале", — отметил Карнер.Как рассказал глава МИД, Австрия продолжает защищать границы от нелегалов с помощью вертолетов и дронов, обысков "автомобилей риска" (фургонов и грузовиков). Также в стране настаивают на введении внутреннего пограничного контроля в шенгенской зоне.Второй проблемой украинского кризиса министр назвал бесконтрольный оборот западного оружия.Евросоюз неоднократно подвергали публичной критике из-за пересмотра миграционной политики только в пользу мигрантов с Украины, которым активно предоставляют статус постоянного жителя, гарантирующий широкие права и возможность работать. При этом беженцы из таких стран, как Афганистан, Ирак, Пакистан, Сирия и других государств Африки и Азии сталкиваются со множеством правовых и социальных ограничений. СМИ называли подобное отношение проявлением расизма.

https://ria.ru/20220605/bezhentsy-1793154412.html

https://ria.ru/20220515/bezhentsy-1788687532.html

австрия

африка

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, австрия, африка, азия, евросоюз