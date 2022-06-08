https://ria.ru/20220608/balkany-1794075848.html

Вучич предложил поделиться продовольствием с Западными Балканами

Вучич предложил поделиться продовольствием с Западными Балканами - РИА Новости, 08.06.2022

Вучич предложил поделиться продовольствием с Западными Балканами

Сербия имеет достаточно продовольствия не только для покрытия своих потребностей, но и готова поделиться со странами региона, заявил сербский президент... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T17:55

2022-06-08T17:55

2022-06-08T21:37

экономика

сербия

северная македония

албания

александр вучич

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БЕЛГРАД, 8 июн – РИА Новости. Сербия имеет достаточно продовольствия не только для покрытия своих потребностей, но и готова поделиться со странами региона, заявил сербский президент Александр Вучич.Глава сербского государства в среду находится в Северной Македонии на встрече с премьерами Северной Македонии, Албании, и в качестве наблюдателей - главами кабминов Черногории и Боснии и Герцеговины в рамках инициативы по созданию трансграничного экономического "мини-шенгена" - единого регионального рынка товаров, услуг и рабочей силы, переименованного в Open Balkan. Утром он призвал власти Албании и Северной Македонии как можно скорее создавать рабочие группы по снабжению продовольствием и в сфере энергетики, "чтобы вместе пережить зиму"."У Сербии больше всего продовольствия. Хорошо, что мы можем помочь всем остальным и они могут рассчитывать, что не будет нехватки основных продуктов. Это пшеница, кукуруза, подсолнечник, а значит и мука, масло, сахар. Все это есть у Сербии в достаточных количествах, не только для нас, но и для стран Open Balkan, и Черногория невелика по числу жителей, и они не проблема, конечно, у нас есть и обязательства по отношению к Республике Сербской как составной части Боснии и Герцеговины", - заявил Вучич журналистам на полях встречи.Он указал, что формирование рабочих групп в рамках региональной инициативы поможет бороться со спекуляцией продуктами и махинациями, чтобы не возникали ситуации, "когда мы предоставили кому-то масло, а оно потом появилось в Нидерландах или Италии".Сербия в 2021 году произвела 3,5 миллиона тонн пшеницы, из которых, по данным Республиканского управления статистики, для собственных потребностей и пополнения семенного фонда требуется немногим более 1,5 миллиона тонн, остальное отправляется на экспорт. Правительство страны 10 марта ввело временный запрет на экспорт пшеницы, пшеничной муки, кукурузы и растительного масла, но через месяц сменило запрет на экспортные квоты в 220 тысяч тонн пшеницы и 23 тысячи тонн пшеничной муки.

https://ria.ru/20220607/balkany-1793564711.html

https://ria.ru/20220530/serbiya-1791806133.html

сербия

северная македония

албания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, сербия, северная македония, албания, александр вучич