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Вучич предложил поделиться продовольствием с Западными Балканами - РИА Новости, 08.06.2022
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Вучич предложил поделиться продовольствием с Западными Балканами
Вучич предложил поделиться продовольствием с Западными Балканами - РИА Новости, 08.06.2022
Вучич предложил поделиться продовольствием с Западными Балканами
Сербия имеет достаточно продовольствия не только для покрытия своих потребностей, но и готова поделиться со странами региона, заявил сербский президент... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T17:55
2022-06-08T21:37
экономика
сербия
северная македония
албания
александр вучич
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БЕЛГРАД, 8 июн – РИА Новости. Сербия имеет достаточно продовольствия не только для покрытия своих потребностей, но и готова поделиться со странами региона, заявил сербский президент Александр Вучич.Глава сербского государства в среду находится в Северной Македонии на встрече с премьерами Северной Македонии, Албании, и в качестве наблюдателей - главами кабминов Черногории и Боснии и Герцеговины в рамках инициативы по созданию трансграничного экономического "мини-шенгена" - единого регионального рынка товаров, услуг и рабочей силы, переименованного в Open Balkan. Утром он призвал власти Албании и Северной Македонии как можно скорее создавать рабочие группы по снабжению продовольствием и в сфере энергетики, "чтобы вместе пережить зиму"."У Сербии больше всего продовольствия. Хорошо, что мы можем помочь всем остальным и они могут рассчитывать, что не будет нехватки основных продуктов. Это пшеница, кукуруза, подсолнечник, а значит и мука, масло, сахар. Все это есть у Сербии в достаточных количествах, не только для нас, но и для стран Open Balkan, и Черногория невелика по числу жителей, и они не проблема, конечно, у нас есть и обязательства по отношению к Республике Сербской как составной части Боснии и Герцеговины", - заявил Вучич журналистам на полях встречи.Он указал, что формирование рабочих групп в рамках региональной инициативы поможет бороться со спекуляцией продуктами и махинациями, чтобы не возникали ситуации, "когда мы предоставили кому-то масло, а оно потом появилось в Нидерландах или Италии".Сербия в 2021 году произвела 3,5 миллиона тонн пшеницы, из которых, по данным Республиканского управления статистики, для собственных потребностей и пополнения семенного фонда требуется немногим более 1,5 миллиона тонн, остальное отправляется на экспорт. Правительство страны 10 марта ввело временный запрет на экспорт пшеницы, пшеничной муки, кукурузы и растительного масла, но через месяц сменило запрет на экспортные квоты в 220 тысяч тонн пшеницы и 23 тысячи тонн пшеничной муки.
https://ria.ru/20220607/balkany-1793564711.html
https://ria.ru/20220530/serbiya-1791806133.html
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экономика, сербия, северная македония, албания, александр вучич
17:55 08.06.2022 (обновлено: 21:37 08.06.2022)
 
Вучич предложил поделиться продовольствием с Западными Балканами

Вучич: Сербия готова поделиться продовольствием со странами Западных Балкан

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 8 июн – РИА Новости. Сербия имеет достаточно продовольствия не только для покрытия своих потребностей, но и готова поделиться со странами региона, заявил сербский президент Александр Вучич.
Глава сербского государства в среду находится в Северной Македонии на встрече с премьерами Северной Македонии, Албании, и в качестве наблюдателей - главами кабминов Черногории и Боснии и Герцеговины в рамках инициативы по созданию трансграничного экономического "мини-шенгена" - единого регионального рынка товаров, услуг и рабочей силы, переименованного в Open Balkan. Утром он призвал власти Албании и Северной Македонии как можно скорее создавать рабочие группы по снабжению продовольствием и в сфере энергетики, "чтобы вместе пережить зиму".
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Сербии больше всего продовольствия. Хорошо, что мы можем помочь всем остальным и они могут рассчитывать, что не будет нехватки основных продуктов. Это пшеница, кукуруза, подсолнечник, а значит и мука, масло, сахар. Все это есть у Сербии в достаточных количествах, не только для нас, но и для стран Open Balkan, и Черногория невелика по числу жителей, и они не проблема, конечно, у нас есть и обязательства по отношению к Республике Сербской как составной части Боснии и Герцеговины", - заявил Вучич журналистам на полях встречи.
Он указал, что формирование рабочих групп в рамках региональной инициативы поможет бороться со спекуляцией продуктами и махинациями, чтобы не возникали ситуации, "когда мы предоставили кому-то масло, а оно потом появилось в Нидерландах или Италии".
Сербия в 2021 году произвела 3,5 миллиона тонн пшеницы, из которых, по данным Республиканского управления статистики, для собственных потребностей и пополнения семенного фонда требуется немногим более 1,5 миллиона тонн, остальное отправляется на экспорт. Правительство страны 10 марта ввело временный запрет на экспорт пшеницы, пшеничной муки, кукурузы и растительного масла, но через месяц сменило запрет на экспортные квоты в 220 тысяч тонн пшеницы и 23 тысячи тонн пшеничной муки.
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ЭкономикаСербияСеверная МакедонияАлбанияАлександр Вучич
 
 
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