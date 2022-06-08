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Липецкая область передала Володарскому району ДНР пять автобусов - РИА Новости, 08.06.2022
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Липецкая область
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Липецкая область передала Володарскому району ДНР пять автобусов
Липецкая область передала Володарскому району ДНР пять автобусов - РИА Новости, 08.06.2022
Липецкая область передала Володарскому району ДНР пять автобусов
Пять новых автобусов ПАЗ передала в среду транспортникам подшефного Володарского района Донецкой народной республики делегация Липецкой области, сообщил глава... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T10:53
2022-06-08T10:53
липецкая область
общество
липецкая область
донецкая народная республика
мариуполь
признание днр и лнр в россии
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ЛИПЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Пять новых автобусов ПАЗ передала в среду транспортникам подшефного Володарского района Донецкой народной республики делегация Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, автобусы будут обслуживать пассажирские маршруты в районе. В ближайшее время предполагается восстановить автобусное сообщение райцентра с городом Мариуполем и сёлами района.Артамонов отметил, что Липецкая область одна из первых в России начала помогать восстанавливать мирную жизнь в ДНР. Над этим работает команда добровольцев. Решается вопрос с системами водоснабжения, в домах и учреждениях появляется питьевая вода."Автобусы это первый этап. Дальше предстоят работы со школой, ремонт детсада, помощь с инфраструктурой. Это первый шаг к налаживанию нормальной жизни по другим стандартам качества", – сказал Артамонов.
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общество, липецкая область, донецкая народная республика, мариуполь, признание днр и лнр в россии
10:53 08.06.2022
 
Липецкая область передала Володарскому району ДНР пять автобусов

Липецкая область передала подшефному Володарскому району ДНР пять автобусов

© Фото предоставлено правительством Липецкой областиЛипецкая область передала Володарскому району ДНР пять автобусов
Липецкая область передала Володарскому району ДНР пять автобусов
© Фото предоставлено правительством Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Пять новых автобусов ПАЗ передала в среду транспортникам подшефного Володарского района Донецкой народной республики делегация Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, автобусы будут обслуживать пассажирские маршруты в районе. В ближайшее время предполагается восстановить автобусное сообщение райцентра с городом Мариуполем и сёлами района.
Артамонов отметил, что Липецкая область одна из первых в России начала помогать восстанавливать мирную жизнь в ДНР. Над этим работает команда добровольцев. Решается вопрос с системами водоснабжения, в домах и учреждениях появляется питьевая вода.
"Автобусы это первый этап. Дальше предстоят работы со школой, ремонт детсада, помощь с инфраструктурой. Это первый шаг к налаживанию нормальной жизни по другим стандартам качества", – сказал Артамонов.
© Фото предоставлено правительством Липецкой областиЛипецкая область передала Володарскому району ДНР пять автобусов
Липецкая область передала Володарскому району ДНР пять автобусов
© Фото предоставлено правительством Липецкой области
Липецкая область передала Володарскому району ДНР пять автобусов
 
Липецкая областьОбществоЛипецкая областьДонецкая Народная РеспубликаМариупольПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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