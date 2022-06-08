https://ria.ru/20220608/avtobus-1793915093.html

Липецкая область передала Володарскому району ДНР пять автобусов

Липецкая область передала Володарскому району ДНР пять автобусов - РИА Новости, 08.06.2022

Липецкая область передала Володарскому району ДНР пять автобусов

Пять новых автобусов ПАЗ передала в среду транспортникам подшефного Володарского района Донецкой народной республики делегация Липецкой области, сообщил глава... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T10:53

2022-06-08T10:53

2022-06-08T10:53

липецкая область

общество

липецкая область

донецкая народная республика

мариуполь

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793913776_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3ab1c7fa42a21091c62d016c28fafb44.jpg

ЛИПЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Пять новых автобусов ПАЗ передала в среду транспортникам подшефного Володарского района Донецкой народной республики делегация Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, автобусы будут обслуживать пассажирские маршруты в районе. В ближайшее время предполагается восстановить автобусное сообщение райцентра с городом Мариуполем и сёлами района.Артамонов отметил, что Липецкая область одна из первых в России начала помогать восстанавливать мирную жизнь в ДНР. Над этим работает команда добровольцев. Решается вопрос с системами водоснабжения, в домах и учреждениях появляется питьевая вода."Автобусы это первый этап. Дальше предстоят работы со школой, ремонт детсада, помощь с инфраструктурой. Это первый шаг к налаживанию нормальной жизни по другим стандартам качества", – сказал Артамонов.

липецкая область

донецкая народная республика

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, липецкая область, донецкая народная республика, мариуполь, признание днр и лнр в россии