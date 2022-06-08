Липецкая область передала Володарскому району ДНР пять автобусов
Липецкая область передала подшефному Володарскому району ДНР пять автобусов
© Фото предоставлено правительством Липецкой областиЛипецкая область передала Володарскому району ДНР пять автобусов
© Фото предоставлено правительством Липецкой области
ЛИПЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Пять новых автобусов ПАЗ передала в среду транспортникам подшефного Володарского района Донецкой народной республики делегация Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, автобусы будут обслуживать пассажирские маршруты в районе. В ближайшее время предполагается восстановить автобусное сообщение райцентра с городом Мариуполем и сёлами района.
Артамонов отметил, что Липецкая область одна из первых в России начала помогать восстанавливать мирную жизнь в ДНР. Над этим работает команда добровольцев. Решается вопрос с системами водоснабжения, в домах и учреждениях появляется питьевая вода.
"Автобусы это первый этап. Дальше предстоят работы со школой, ремонт детсада, помощь с инфраструктурой. Это первый шаг к налаживанию нормальной жизни по другим стандартам качества", – сказал Артамонов.
© Фото предоставлено правительством Липецкой областиЛипецкая область передала Володарскому району ДНР пять автобусов
© Фото предоставлено правительством Липецкой области
Липецкая область передала Володарскому району ДНР пять автобусов