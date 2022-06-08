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"Аэрофлот" планирует заказать 300 самолетов российского производства - РИА Новости, 08.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220608/aeroflot-1793908934.html
"Аэрофлот" планирует заказать 300 самолетов российского производства
"Аэрофлот" планирует заказать 300 самолетов российского производства - РИА Новости, 08.06.2022
"Аэрофлот" планирует заказать 300 самолетов российского производства
"Аэрофлот" планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") 300 самолетов, сообщает газета "Ведомости" со... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:35
2022-06-08T12:35
туризм
сергей чемезов
юрий борисов (вице-премьер)
аэрофлот
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
ту-214
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. "Аэрофлот" планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") 300 самолетов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к компании.Соответствующий договор, по словам источников издания, стороны намерены подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне этого года. Уточняется, что большая часть заказа придется на самолеты последнего поколения — Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21, меньшая — на Ту-214.По словам гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, госкорпорация планирует выпустить более 110 лайнеров типов МС-21, Ту-214 и Ил-114 к 2025 году и около 500 — к 2030 году. Согласно его заявлению в апреле, получать эти ВС российские авиакомпании начнут в 2024 году.
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сергей чемезов, юрий борисов (вице-премьер), аэрофлот, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), sukhoi superjet 100 (ssj100), ту-214, мс-21, новости - туризм, туризм
12:35 08.06.2022
 
"Аэрофлот" планирует заказать 300 самолетов российского производства

СМИ: "Аэрофлот" планирует заказать у ОАК 300 самолетов российского производства

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100 - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. "Аэрофлот" планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") 300 самолетов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к компании.
Соответствующий договор, по словам источников издания, стороны намерены подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне этого года. Уточняется, что большая часть заказа придется на самолеты последнего поколения — Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21, меньшая — на Ту-214.
По словам гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, госкорпорация планирует выпустить более 110 лайнеров типов МС-21, Ту-214 и Ил-114 к 2025 году и около 500 — к 2030 году.
Согласно его заявлению в апреле, получать эти ВС российские авиакомпании начнут в 2024 году.
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ТуризмСергей ЧемезовЮрий Борисов (вице-премьер)АэрофлотРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Ту-214МС-21Новости - ТуризмТуризм
 
 
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