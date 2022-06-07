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Антонов заявил о притеснении российских журналистов в США - РИА Новости, 07.06.2022
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Антонов заявил о притеснении российских журналистов в США
Антонов заявил о притеснении российских журналистов в США - РИА Новости, 07.06.2022
Антонов заявил о притеснении российских журналистов в США
Американские спецслужбы пытаются склонить к сотрудничеству сотрудников российских СМИ, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся в... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T04:23
2022-06-07T11:26
сша
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россия
анатолий антонов
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Американские спецслужбы пытаются склонить к сотрудничеству сотрудников российских СМИ, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии.Кроме того, Вашингтон пытается устроить информационную блокаду официальных представителей страны в Штатах, добавил посол."Многочисленные попытки посольства довести до рядовых граждан США нашу позицию по актуальным вопросам международной политики, за редким исключением, с ходу отвергаются местными изданиями как "злонамеренная пропаганда". Отсутствует возможность публиковать материалы даже на коммерческой основе", — заключил дипломат.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что агенты Федерального бюро расследований осуществляли "подходы" к главе коррпункта одного из российских СМИ с целью вовлечь его в "сотрудничество", при этом в США продолжают вводить все новые ограничение против журналистов с целью их запугать и вынудить уехать.
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сша, в мире, россия, анатолий антонов, вашингтон, мария захарова
04:23 07.06.2022 (обновлено: 11:26 07.06.2022)
 
Антонов заявил о притеснении российских журналистов в США

Посол Антонов: спецслужбы США пытаются склонить к сотрудничеству российских журналистов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Американские спецслужбы пытаются склонить к сотрудничеству сотрудников российских СМИ, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии.

"Притеснениям подвергаются российские журналисты, командированные в США. Они сталкиваются с прямыми запретами на вещание на американской территории. Им ограничен доступ на официальные мероприятия. Осложнен процесс оформления рабочих виз. Блокируются банковские счета. Спецслужбы совершают подходы к сотрудникам наших СМИ, склоняя к сотрудничеству", — сказал Антонов.

Кроме того, Вашингтон пытается устроить информационную блокаду официальных представителей страны в Штатах, добавил посол.
"Многочисленные попытки посольства довести до рядовых граждан США нашу позицию по актуальным вопросам международной политики, за редким исключением, с ходу отвергаются местными изданиями как "злонамеренная пропаганда". Отсутствует возможность публиковать материалы даже на коммерческой основе", — заключил дипломат.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что агенты Федерального бюро расследований осуществляли "подходы" к главе коррпункта одного из российских СМИ с целью вовлечь его в "сотрудничество", при этом в США продолжают вводить все новые ограничение против журналистов с целью их запугать и вынудить уехать.
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