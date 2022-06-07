https://ria.ru/20220607/zhurnalisty-1793627325.html

Антонов заявил о притеснении российских журналистов в США

Антонов заявил о притеснении российских журналистов в США - РИА Новости, 07.06.2022

Антонов заявил о притеснении российских журналистов в США

Американские спецслужбы пытаются склонить к сотрудничеству сотрудников российских СМИ, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся в... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T04:23

2022-06-07T04:23

2022-06-07T11:26

сша

в мире

россия

анатолий антонов

вашингтон

мария захарова

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ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Американские спецслужбы пытаются склонить к сотрудничеству сотрудников российских СМИ, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии.Кроме того, Вашингтон пытается устроить информационную блокаду официальных представителей страны в Штатах, добавил посол."Многочисленные попытки посольства довести до рядовых граждан США нашу позицию по актуальным вопросам международной политики, за редким исключением, с ходу отвергаются местными изданиями как "злонамеренная пропаганда". Отсутствует возможность публиковать материалы даже на коммерческой основе", — заключил дипломат.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что агенты Федерального бюро расследований осуществляли "подходы" к главе коррпункта одного из российских СМИ с целью вовлечь его в "сотрудничество", при этом в США продолжают вводить все новые ограничение против журналистов с целью их запугать и вынудить уехать.

https://ria.ru/20220606/smi-1793611775.html

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сша, в мире, россия, анатолий антонов, вашингтон, мария захарова