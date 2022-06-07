14:04 07.06.2022 (обновлено: 14:08 07.06.2022)
Володин предложил принять меры по гармонизации законов России и ДНР
Володин предложил сделать реальные шаги по гармонизации законодательства России и ДНР
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка во время встречи в Москве
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка во время встречи в Москве
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать реальные шаги по гармонизации законодательства России и ДНР, форматом такой работы может стать рабочая группа или межпарламентская комиссия, сообщается на сайте Госдумы.
7 июня прошла встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с председателем Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимиром Бидевкой и депутатами Народного Совета ДНР.
"Вячеслав Володин предложил сделать реальные шаги по гармонизации законодательства России и ДНР… По словам Председателя ГД, форматом такой работы может стать рабочая группа или комиссия между парламентами двух стран", - говорится в сообщении.
Володин отметил, что профильные комитеты ГД будут оказывать поддержку поддержку в подготовке законов. "Наши профильные комитеты будут оказывать поддержку в подготовке проектов законов и других решений", - приводятся слова Володина на сайте ГД.
По словам Володина, все фракции едины в том, что необходимо сделать все возможное для развития ДНР. "Наши коллеги представляют все фракции, но, несмотря на разные политические взгляды, едины в том, что необходимо сделать все для развития Донецкой Народной Республики", — приводятся его слова на сайте ГД.