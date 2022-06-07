https://ria.ru/20220607/zakony-1793732505.html

Володин предложил принять меры по гармонизации законов России и ДНР

Володин предложил принять меры по гармонизации законов России и ДНР - РИА Новости, 07.06.2022

Володин предложил принять меры по гармонизации законов России и ДНР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать реальные шаги по гармонизации законодательства России и ДНР, форматом такой работы может стать рабочая группа... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:04

2022-06-07T14:04

2022-06-07T14:08

политика

донецкая народная республика

россия

вячеслав володин

владимир бидёвка

госдума рф

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать реальные шаги по гармонизации законодательства России и ДНР, форматом такой работы может стать рабочая группа или межпарламентская комиссия, сообщается на сайте Госдумы.7 июня прошла встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с председателем Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимиром Бидевкой и депутатами Народного Совета ДНР."Вячеслав Володин предложил сделать реальные шаги по гармонизации законодательства России и ДНР… По словам Председателя ГД, форматом такой работы может стать рабочая группа или комиссия между парламентами двух стран", - говорится в сообщении.Володин отметил, что профильные комитеты ГД будут оказывать поддержку поддержку в подготовке законов. "Наши профильные комитеты будут оказывать поддержку в подготовке проектов законов и других решений", - приводятся слова Володина на сайте ГД.По словам Володина, все фракции едины в том, что необходимо сделать все возможное для развития ДНР. "Наши коллеги представляют все фракции, но, несмотря на разные политические взгляды, едины в том, что необходимо сделать все для развития Донецкой Народной Республики", — приводятся его слова на сайте ГД.

https://ria.ru/20220601/rossiya-1792230173.html

https://ria.ru/20220524/reparatsii-1790340076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, донецкая народная республика, россия, вячеслав володин, владимир бидёвка, госдума рф