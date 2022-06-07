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Володин предложил принять меры по гармонизации законов России и ДНР - РИА Новости, 07.06.2022
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Володин предложил принять меры по гармонизации законов России и ДНР
Володин предложил принять меры по гармонизации законов России и ДНР - РИА Новости, 07.06.2022
Володин предложил принять меры по гармонизации законов России и ДНР
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать реальные шаги по гармонизации законодательства России и ДНР, форматом такой работы может стать рабочая группа... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:04
2022-06-07T14:08
политика
донецкая народная республика
россия
вячеслав володин
владимир бидёвка
госдума рф
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать реальные шаги по гармонизации законодательства России и ДНР, форматом такой работы может стать рабочая группа или межпарламентская комиссия, сообщается на сайте Госдумы.7 июня прошла встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с председателем Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимиром Бидевкой и депутатами Народного Совета ДНР."Вячеслав Володин предложил сделать реальные шаги по гармонизации законодательства России и ДНР… По словам Председателя ГД, форматом такой работы может стать рабочая группа или комиссия между парламентами двух стран", - говорится в сообщении.Володин отметил, что профильные комитеты ГД будут оказывать поддержку поддержку в подготовке законов. "Наши профильные комитеты будут оказывать поддержку в подготовке проектов законов и других решений", - приводятся слова Володина на сайте ГД.По словам Володина, все фракции едины в том, что необходимо сделать все возможное для развития ДНР. "Наши коллеги представляют все фракции, но, несмотря на разные политические взгляды, едины в том, что необходимо сделать все для развития Донецкой Народной Республики", — приводятся его слова на сайте ГД.
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политика, донецкая народная республика, россия, вячеслав володин, владимир бидёвка, госдума рф
14:04 07.06.2022 (обновлено: 14:08 07.06.2022)
 
Володин предложил принять меры по гармонизации законов России и ДНР

Володин предложил сделать реальные шаги по гармонизации законодательства России и ДНР

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка во время встречи в Москве
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка во время встречи в Москве
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать реальные шаги по гармонизации законодательства России и ДНР, форматом такой работы может стать рабочая группа или межпарламентская комиссия, сообщается на сайте Госдумы.
7 июня прошла встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с председателем Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимиром Бидевкой и депутатами Народного Совета ДНР.
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"Вячеслав Володин предложил сделать реальные шаги по гармонизации законодательства России и ДНР… По словам Председателя ГД, форматом такой работы может стать рабочая группа или комиссия между парламентами двух стран", - говорится в сообщении.
Володин отметил, что профильные комитеты ГД будут оказывать поддержку поддержку в подготовке законов. "Наши профильные комитеты будут оказывать поддержку в подготовке проектов законов и других решений", - приводятся слова Володина на сайте ГД.
По словам Володина, все фракции едины в том, что необходимо сделать все возможное для развития ДНР. "Наши коллеги представляют все фракции, но, несмотря на разные политические взгляды, едины в том, что необходимо сделать все для развития Донецкой Народной Республики", — приводятся его слова на сайте ГД.
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ПолитикаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВячеслав ВолодинВладимир БидёвкаГосдума РФ
 
 
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