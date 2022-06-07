https://ria.ru/20220607/vysvobozhdeniya-1793789566.html

В России не наблюдается массовых высвобождений работников, заявил Минтруд

В России не наблюдается массовых высвобождений работников, заявил Минтруд - РИА Новости, 07.06.2022

В России не наблюдается массовых высвобождений работников, заявил Минтруд

Массовых высвобождений работников в России не наблюдается, в целом ситуация на рынке труда стабильна, заявила замминистра труда и социальной защиты Елена... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T16:56

2022-06-07T16:56

2022-06-07T16:56

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

единая россия

работа

россия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Массовых высвобождений работников в России не наблюдается, в целом ситуация на рынке труда стабильна, заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова."Если мы говорим о неполной занятости, то сейчас численность работников в неполной занятости составляет порядка 120 тысяч человек, в режиме простоя находятся 139 тысяч человек. В целом ситуация на рынке труда сейчас стабильная, резких негативных явлений в настоящее время не наблюдается и массовых высвобождений не фиксируется", - сказала Мухтиярова на круглом столе "Единой России" "Поддержка рынка труда".

https://ria.ru/20220430/bezrabotnye-1786280232.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество, единая россия, работа, россия