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В России не наблюдается массовых высвобождений работников, заявил Минтруд - РИА Новости, 07.06.2022
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В России не наблюдается массовых высвобождений работников, заявил Минтруд
В России не наблюдается массовых высвобождений работников, заявил Минтруд - РИА Новости, 07.06.2022
В России не наблюдается массовых высвобождений работников, заявил Минтруд
Массовых высвобождений работников в России не наблюдается, в целом ситуация на рынке труда стабильна, заявила замминистра труда и социальной защиты Елена... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T16:56
2022-06-07T16:56
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
единая россия
работа
россия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Массовых высвобождений работников в России не наблюдается, в целом ситуация на рынке труда стабильна, заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова."Если мы говорим о неполной занятости, то сейчас численность работников в неполной занятости составляет порядка 120 тысяч человек, в режиме простоя находятся 139 тысяч человек. В целом ситуация на рынке труда сейчас стабильная, резких негативных явлений в настоящее время не наблюдается и массовых высвобождений не фиксируется", - сказала Мухтиярова на круглом столе "Единой России" "Поддержка рынка труда".
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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество, единая россия, работа, россия
16:56 07.06.2022
 
В России не наблюдается массовых высвобождений работников, заявил Минтруд

Замминистра труда Мухтиярова: массовых высвобождений работников в России не наблюдается

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства труда и социальной защиты РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Массовых высвобождений работников в России не наблюдается, в целом ситуация на рынке труда стабильна, заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.
"Если мы говорим о неполной занятости, то сейчас численность работников в неполной занятости составляет порядка 120 тысяч человек, в режиме простоя находятся 139 тысяч человек. В целом ситуация на рынке труда сейчас стабильная, резких негативных явлений в настоящее время не наблюдается и массовых высвобождений не фиксируется", - сказала Мухтиярова на круглом столе "Единой России" "Поддержка рынка труда".
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Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)ОбществоЕдиная РоссияРаботаРоссия
 
 
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