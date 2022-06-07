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Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении более 30 украинских военных - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/voennye-1793839456.html
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении более 30 украинских военных
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении более 30 украинских военных - РИА Новости, 07.06.2022
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении более 30 украинских военных
Народная милиция ДНР сообщила, что за текущие сутки совместно с российской армией уничтожила более 30 украинских военных, а также две боевые машины пехоты. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T19:51
2022-06-07T19:51
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
бмп-2
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что за текущие сутки совместно с российской армией уничтожила более 30 украинских военных, а также две боевые машины пехоты."За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены две БМП-2, грузовой автомобиль и более тридцати человек личного состава, подавлены две огневые точки противника в районе населенного пункта Георгиевка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220606/ukraina-1793427805.html
донецкая народная республика
украина
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донецкая народная республика, бмп-2, украина, донбасс, вооруженные силы украины
19:51 07.06.2022
 
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении более 30 украинских военных

В ДНР сообщили об уничтожении более 30 украинских военных за сутки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что за текущие сутки совместно с российской армией уничтожила более 30 украинских военных, а также две боевые машины пехоты.
"За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены две БМП-2, грузовой автомобиль и более тридцати человек личного состава, подавлены две огневые точки противника в районе населенного пункта Георгиевка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБМП-2УкраинаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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