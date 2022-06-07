https://ria.ru/20220607/vatutin-1793859833.html

Миронов предложил назвать спецоперацию на Украине в честь генерала Ватутина

Миронов предложил назвать спецоперацию на Украине в честь генерала Ватутина - РИА Новости, 07.06.2022

Миронов предложил назвать спецоперацию на Украине в честь генерала Ватутина

Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил назвать спецоперацию на Украине в честь генерала Николая Ватутина, воевавшего на ее территории... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T21:49

2022-06-07T21:49

2022-06-07T23:34

украина

вооруженные силы рф

сергей миронов

спецоперация

киев

партия "справедливая россия - за правду"

роман шухевич

владимир путин

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил назвать спецоперацию на Украине в честь генерала Николая Ватутина, воевавшего на ее территории в Великую Отечественную войну и получившего там смертельное ранение от местных националистов.Он добавил, что память о полководце, который участвовал в боях против гитлеровцев, увековечена в названиях украинских улиц и городов.Миронов уточнил, что сегодня ВС России "продолжают дело Ватутина" и операция приведет к освобождению Украины."Павший от рук националистов герой после смерти оказался в плену у наследников своих убийц. Достаточно сказать, что проспект Ватутина в Киеве переименован в честь бандеровского главаря Романа Шухевича. Но история не заканчивается! Сегодня наши бойцы и командиры продолжают дело Ватутина. В годы Великой Отечественной операция "Багратион" привела к освобождению Белоруссии, теперь, в наши дни, операция "Ватутин" приведет к освобождению Украины от коричневой нечисти", — резюмировал он.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. На сегодняшний день им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220604/zaschita-1793169408.html

https://ria.ru/20220605/mironov-1793245292.html

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украина, вооруженные силы рф, сергей миронов, спецоперация, киев, партия "справедливая россия - за правду", роман шухевич, владимир путин, россия, в мире