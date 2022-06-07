21:49 07.06.2022 (обновлено: 23:34 07.06.2022)
Миронов предложил назвать спецоперацию на Украине в честь генерала Ватутина
Миронов предложил назвать спецоперацию на Украине в честь генерала Николая Ватутина
Николай Федорович Ватутин. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил назвать спецоперацию на Украине в честь генерала Николая Ватутина, воевавшего на ее территории в Великую Отечественную войну и получившего там смертельное ранение от местных националистов.
Он добавил, что память о полководце, который участвовал в боях против гитлеровцев, увековечена в названиях украинских улиц и городов.
"Так сложилась судьба, что еще молодым бойцом Ватутин участвовал в боях с петлюровскими бандами, а спустя два десятилетия схватка с украинскими националистами стала для него роковой", — отметил он.
"Павший от рук националистов герой после смерти оказался в плену у наследников своих убийц. Достаточно сказать, что проспект Ватутина в Киеве переименован в честь бандеровского главаря Романа Шухевича. Но история не заканчивается! Сегодня наши бойцы и командиры продолжают дело Ватутина. В годы Великой Отечественной операция "Багратион" привела к освобождению Белоруссии, теперь, в наши дни, операция "Ватутин" приведет к освобождению Украины от коричневой нечисти", — резюмировал он.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. На сегодняшний день им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.