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Ле Пен согласилась с позицией Макрона, что Россию нельзя унижать - РИА Новости, 07.06.2022
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Ле Пен согласилась с позицией Макрона, что Россию нельзя унижать
Ле Пен согласилась с позицией Макрона, что Россию нельзя унижать - РИА Новости, 07.06.2022
Ле Пен согласилась с позицией Макрона, что Россию нельзя унижать
Бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен согласна с мнением французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Россию нельзя унижать и что необходимо и... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:09
2022-06-07T14:09
марин ле пен
эммануэль макрон
россия
франция
в мире
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ПАРИЖ, 7 июн - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен согласна с мнением французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Россию нельзя унижать и что необходимо и дальше продолжать с ней диалог по Украине."Да. И я не понимаю, почему президент Зеленский упрекает его в этом, ведь украинский президент сам говорил о том, что единственный выход - дипломатическое решение конфликта... Президент Республики (Эммануэль Макрон - ред.) прав в том, что пытается путем диалога остановить войну", - заявила Ле Пен в эфире радиостанции France Info в ответ на вопрос о том, согласна ли с Макроном в том, что нельзя унижать Россию.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нельзя унижать Россию, так как настанет день, когда боевые действия прекратятся, и страны смогут "найти выход с помощью дипломатии". Он также сообщил, что провел около 100 часов в телефонных разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным относительно ситуации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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марин ле пен, эммануэль макрон, россия, франция, в мире
14:09 07.06.2022
 
Ле Пен согласилась с позицией Макрона, что Россию нельзя унижать

Экс-кандидат в президенты Франции Ле Пен согласилась с Макроном, что Россию нельзя унижать

© AP Photo / Michel EulerКандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© AP Photo / Michel Euler
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 июн - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен согласна с мнением французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Россию нельзя унижать и что необходимо и дальше продолжать с ней диалог по Украине.
"Да. И я не понимаю, почему президент Зеленский упрекает его в этом, ведь украинский президент сам говорил о том, что единственный выход - дипломатическое решение конфликта... Президент Республики (Эммануэль Макрон - ред.) прав в том, что пытается путем диалога остановить войну", - заявила Ле Пен в эфире радиостанции France Info в ответ на вопрос о том, согласна ли с Макроном в том, что нельзя унижать Россию.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нельзя унижать Россию, так как настанет день, когда боевые действия прекратятся, и страны смогут "найти выход с помощью дипломатии". Он также сообщил, что провел около 100 часов в телефонных разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным относительно ситуации на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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