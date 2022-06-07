https://ria.ru/20220607/tsentry-1793741698.html

В Нижегородской области создадут центры реставрации и прототипирования

В Нижегородской области создадут центры реставрации и прототипирования - РИА Новости, 07.06.2022

В Нижегородской области создадут центры реставрации и прототипирования

Нижегородская область станет пилотным регионом по созданию модельных реставрационных центров и центров прототипирования, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:31

2022-06-07T14:31

2022-06-07T14:31

нижегородская область

глеб никитин

нижегородская область

нижний новгород

россия

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746867521_0:104:3456:2048_1920x0_80_0_0_69a14ca023ade8a4d9c8e22e15abf12f.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн – РИА Новости. Нижегородская область станет пилотным регионом по созданию модельных реставрационных центров и центров прототипирования, сообщает пресс-служба правительства региона."Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова сообщила, что Нижегородская область станет пилотным регионом для двух федеральных проектов: создания модельного центра по сохранению библиотечных фондов и центра прототипирования. Реставрационный центр планируется сформировать на базе Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки имени Ленина, а центр прототипирования – на базе Нижегородской государственной консерватории имени Глинки", - говорится в сообщении.Реставрационный центр в Нижнем Новгороде будет открыт к концу года. По словам Яриловой, Нижний Новгород уже больше 80 лет занимается вопросами реставрации фондов, имеет опыт, традиции, свою школу реставрации книжных фондов. "Кроме того, библиотека, на базе которой откроется центр, обладает необходимым оборудованием, материально-технической базой, уникальными фондами, которые реставрируются из года в год и нуждаются в пристальном внимании. И нам, конечно, легче работать с коллегами, которые уже умеют это делать", – цитирует пресс-служба слова замминистра.Ярилова отметила, что после создания реставрационного центра необходимо увеличить число работающих в нем специалистов, чтобы можно было обслуживать нужды не только Нижнего Новгорода и Нижегородской области, но и нужды библиотек соседних регионов. По словам Яриловой, второй подобный центр в 2022 году откроется в Рязани. Всего до конца 2030 года по всей стране будет создано 40 центров реставрации уникальных изданий."Нижегородская область активно участвует в национальном проекте "Культура", является одним из лидеров по созданию модельных библиотек. Лично убедился, как это важно для людей. Уверен, что новые проекты помогут развитию культуры на территории всего региона, станут уникальными центрами компетенций. У нас работают классные специалисты, укрепляется материально-техническая база и есть все необходимые, чтобы двигаться вперед", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Кроме того, в Нижнем Новгороде будет образован центр прототипирования по созданию акустической музыки. Он представляет собой инновационную площадку для реализации творческих инициатив и проектов креативных команд с использованием современного профессионального оборудования. Техническое оснащение центра позволит создавать аудио- и видеоконтент. В центре будет вестись профессиональное сопровождение на всех этапах производства, в том числе запись, редактирование, микширование и пре-мастеринг звуковых прототипов, цветокоррекция и монтаж видеоматериала. Кроме того, на базе центра можно будет осуществлять прямые трансляции, звуко- и видеозапись, пост-продакшн концертов, спектаклей и других мероприятий. Всего в 2022 году будет создано 26 таких центров на базе наших подведомственных федеральных вузов, подведомственных министерству культуры РФ.

https://ria.ru/20220603/karta-1793059810.html

https://ria.ru/20220606/podderzhka-1793495709.html

https://ria.ru/20220602/otkhody-1792744431.html

нижегородская область

нижний новгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

глеб никитин, нижегородская область, нижний новгород, россия, технологии, общество