https://ria.ru/20220607/terrorizm-1793833590.html

В ЕС начали действовать правила по борьбе с пропагандой терроризма в сети

В ЕС начали действовать правила по борьбе с пропагандой терроризма в сети - РИА Новости, 07.06.2022

В ЕС начали действовать правила по борьбе с пропагандой терроризма в сети

Новые правила по борьбе с пропагандой терроризма в сети начали действовать в Европейском союзе, сообщила во вторник Европейская комиссия. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T19:29

2022-06-07T19:29

2022-06-07T19:30

технологии

еврокомиссия

в мире

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755777517_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_12ad3bed9a5b761800ff86d21f461cae.jpg

БРЮССЕЛЬ, 7 июня - РИА Новости. Новые правила по борьбе с пропагандой терроризма в сети начали действовать в Европейском союзе, сообщила во вторник Европейская комиссия.В частности, интернет-платформы должны будут в течение одного часа после поступления соответствующего указания от регулятора удалить опасный контент. Также платформы должны сами следить за контентом и принимать меры против попыток пропаганды терроризма.При этом Еврокомиссия напоминает, что при реализации новых правил необходимо гарантировать соблюдение прав на свободу слова и получение информации. "Каждый год интернет-платформы и национальные власти должны отчитываться об объемах удаленного террористического контента", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220604/evrosoyuz-1793140472.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, еврокомиссия, в мире, евросоюз