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В ЕС начали действовать правила по борьбе с пропагандой терроризма в сети
В ЕС начали действовать правила по борьбе с пропагандой терроризма в сети - РИА Новости, 07.06.2022
В ЕС начали действовать правила по борьбе с пропагандой терроризма в сети
Новые правила по борьбе с пропагандой терроризма в сети начали действовать в Европейском союзе, сообщила во вторник Европейская комиссия. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T19:29
2022-06-07T19:29
2022-06-07T19:30
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БРЮССЕЛЬ, 7 июня - РИА Новости. Новые правила по борьбе с пропагандой терроризма в сети начали действовать в Европейском союзе, сообщила во вторник Европейская комиссия.В частности, интернет-платформы должны будут в течение одного часа после поступления соответствующего указания от регулятора удалить опасный контент. Также платформы должны сами следить за контентом и принимать меры против попыток пропаганды терроризма.При этом Еврокомиссия напоминает, что при реализации новых правил необходимо гарантировать соблюдение прав на свободу слова и получение информации. "Каждый год интернет-платформы и национальные власти должны отчитываться об объемах удаленного террористического контента", - говорится в документе.
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технологии, еврокомиссия, в мире, евросоюз
19:29 07.06.2022 (обновлено: 19:30 07.06.2022)
В ЕС начали действовать правила по борьбе с пропагандой терроризма в сети
Еврокомиссия: в ЕС вступили в действия правила по борьбе с пропагандой терроризма в сети