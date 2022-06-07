https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793667458.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.06.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.06.2022 - РИА Новости, 07.06.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.06.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T12:37

2022-06-07T12:37

2022-06-07T13:12

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 7 июня 2022 годаЗа минувшие сутки подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжили наступление. Народная милиция ЛНР сообщила, что совместно с российскими частями отбила укрепленный пункт под поселком Боровское. На позициях, оставленных украинскими войсками, были километры траншей, блиндажи и пулеметные точки. В результате ударов артиллерии уничтожена одна самоходная установка из Норвегии, две гаубицы М777 производства США, а также семь орудий полевой артиллерии и минометов.Параллельно российские подразделения ликвидировали военные объекты Украины. Были уничтожены 41 пункт управления противника, 50 огневых позиций артиллерийских батарей, 509 районов сосредоточения живой силы и техники.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 16 аэродромов, 190 самолетов, 129 вертолетов, 1139 беспилотников, 333 зенитных ракетных комплекса, 478 реактивных систем залпового огня, 3443 танка и других бронемашин, 1807 орудий полевой артиллерии и 3464 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс, инфографика