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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.06.2022
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.06.2022 - РИА Новости, 07.06.2022
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.06.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:37
2022-06-07T12:37
2022-06-07T13:12
инфографика
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 7 июня 2022 годаЗа минувшие сутки подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжили наступление. Народная милиция ЛНР сообщила, что совместно с российскими частями отбила укрепленный пункт под поселком Боровское. На позициях, оставленных украинскими войсками, были километры траншей, блиндажи и пулеметные точки. В результате ударов артиллерии уничтожена одна самоходная установка из Норвегии, две гаубицы М777 производства США, а также семь орудий полевой артиллерии и минометов.Параллельно российские подразделения ликвидировали военные объекты Украины. Были уничтожены 41 пункт управления противника, 50 огневых позиций артиллерийских батарей, 509 районов сосредоточения живой силы и техники.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 16 аэродромов, 190 самолетов, 129 вертолетов, 1139 беспилотников, 333 зенитных ракетных комплекса, 478 реактивных систем залпового огня, 3443 танка и других бронемашин, 1807 орудий полевой артиллерии и 3464 единицы автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс, инфографика
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 7 июня 2022 года
За минувшие сутки подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжили наступление. Народная милиция ЛНР сообщила, что совместно с российскими частями отбила укрепленный пункт под поселком Боровское. На позициях, оставленных украинскими войсками, были километры траншей, блиндажи и пулеметные точки. В результате ударов артиллерии уничтожена одна самоходная установка из Норвегии, две гаубицы М777 производства США, а также семь орудий полевой артиллерии и минометов.
Параллельно российские подразделения ликвидировали военные объекты Украины. Были уничтожены 41 пункт управления противника, 50 огневых позиций артиллерийских батарей, 509 районов сосредоточения живой силы и техники.
За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 16 аэродромов, 190 самолетов, 129 вертолетов, 1139 беспилотников, 333 зенитных ракетных комплекса, 478 реактивных систем залпового огня, 3443 танка и других бронемашин, 1807 орудий полевой артиллерии и 3464 единицы автомобильной техники.