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МФЦ Московской области предоставили более 6 тысячуслуг по соцгазификации - РИА Новости, 07.06.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220607/sotsgazifikatsiya-1793780559.html
МФЦ Московской области предоставили более 6 тысячуслуг по соцгазификации
МФЦ Московской области предоставили более 6 тысячуслуг по соцгазификации - РИА Новости, 07.06.2022
МФЦ Московской области предоставили более 6 тысячуслуг по соцгазификации
МФЦ Московской области предоставили жителям уже более 6 тысяч услуг и консультаций по программе социальной газификации. Если нет возможности личного визита,... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T16:33
2022-06-07T16:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. МФЦ Московской области предоставили жителям уже более 6 тысяч услуг и консультаций по программе социальной газификации. Если нет возможности личного визита, подать заявку на участие в программе можно на сайте "Госуслуги", там же льготники могут компенсировать расходы на подключение газа, сообщил телеканал "360".Сотрудники МФЦ предоставляют услуги в восьми стационарных офисах социальной газификации в Волоколамске, Домодедове, Одинцове, Истре, Дмитровском, Раменском, Рузском и Сергиево-Посадском городских округах, рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник. По утвержденному графику услуги также можно получить в мобильных офисах.Жители могут оформить заявку на подключение и онлайн на сайте "Госуслуги". Там же или в МФЦ льготники могут оформить заявку на компенсацию расходов на подключение газа. Речь идет об одиноко проживающих пенсионерах, чей доход не превышает прожиточный минимум, семьях, которые получают пособие на ребенка, и других категориях граждан. Заявку рассмотрят в течение 30 дней.Программа социальной газификации проводится в МО с июня 2021 года.
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московская область (подмосковье)
16:33 07.06.2022
 

МФЦ Московской области предоставили более 6 тысячуслуг по соцгазификации

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГазовая конфорка
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. МФЦ Московской области предоставили жителям уже более 6 тысяч услуг и консультаций по программе социальной газификации. Если нет возможности личного визита, подать заявку на участие в программе можно на сайте "Госуслуги", там же льготники могут компенсировать расходы на подключение газа, сообщил телеканал "360".
Сотрудники МФЦ предоставляют услуги в восьми стационарных офисах социальной газификации в Волоколамске, Домодедове, Одинцове, Истре, Дмитровском, Раменском, Рузском и Сергиево-Посадском городских округах, рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник. По утвержденному графику услуги также можно получить в мобильных офисах.
Жители могут оформить заявку на подключение и онлайн на сайте "Госуслуги". Там же или в МФЦ льготники могут оформить заявку на компенсацию расходов на подключение газа. Речь идет об одиноко проживающих пенсионерах, чей доход не превышает прожиточный минимум, семьях, которые получают пособие на ребенка, и других категориях граждан. Заявку рассмотрят в течение 30 дней.
Программа социальной газификации проводится в МО с июня 2021 года.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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