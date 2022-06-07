https://ria.ru/20220607/sotsgazifikatsiya-1793780559.html

МФЦ Московской области предоставили более 6 тысячуслуг по соцгазификации

МФЦ Московской области предоставили более 6 тысячуслуг по соцгазификации - РИА Новости, 07.06.2022

МФЦ Московской области предоставили более 6 тысячуслуг по соцгазификации

МФЦ Московской области предоставили жителям уже более 6 тысяч услуг и консультаций по программе социальной газификации. Если нет возможности личного визита,... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T16:33

2022-06-07T16:33

2022-06-07T16:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793780162_0:117:2696:1633_1920x0_80_0_0_2edb0fe2a69e2520d1322f51cc6e75b9.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. МФЦ Московской области предоставили жителям уже более 6 тысяч услуг и консультаций по программе социальной газификации. Если нет возможности личного визита, подать заявку на участие в программе можно на сайте "Госуслуги", там же льготники могут компенсировать расходы на подключение газа, сообщил телеканал "360".Сотрудники МФЦ предоставляют услуги в восьми стационарных офисах социальной газификации в Волоколамске, Домодедове, Одинцове, Истре, Дмитровском, Раменском, Рузском и Сергиево-Посадском городских округах, рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник. По утвержденному графику услуги также можно получить в мобильных офисах.Жители могут оформить заявку на подключение и онлайн на сайте "Госуслуги". Там же или в МФЦ льготники могут оформить заявку на компенсацию расходов на подключение газа. Речь идет об одиноко проживающих пенсионерах, чей доход не превышает прожиточный минимум, семьях, которые получают пособие на ребенка, и других категориях граждан. Заявку рассмотрят в течение 30 дней.Программа социальной газификации проводится в МО с июня 2021 года.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)