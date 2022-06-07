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Липецкая область договорилась о сотрудничестве с Володарским районом ДНР - РИА Новости, 07.06.2022
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Липецкая область
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Липецкая область договорилась о сотрудничестве с Володарским районом ДНР
Липецкая область договорилась о сотрудничестве с Володарским районом ДНР - РИА Новости, 07.06.2022
Липецкая область договорилась о сотрудничестве с Володарским районом ДНР
Руководство Липецкой области и Володарского района ДНР в присутствии главы ДНР Дениса Пушилина подписали соглашение о сотрудничестве, документ регламентирует... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T15:22
2022-06-07T15:22
липецкая область
липецкая область
володарский район
днр
ситуация в днр и лнр
донецк (днр)
признание днр и лнр в россии
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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ЛИПЕЦК, 7 июн – РИА Новости. Руководство Липецкой области и Володарского района ДНР в присутствии главы ДНР Дениса Пушилина подписали соглашение о сотрудничестве, документ регламентирует взаимодействие между субъектами в разных сферах, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, основные формы сотрудничества предусматривают оказание гуманитарной и правовой помощи, участие в проектах, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры Володарского района.Артамонов отметил, что соглашение также предполагает развитие торгово-экономического сотрудничества, оказание методической помощи, взаимодействие в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, образования и добровольчества."Команда Липецкой области уже не первую неделю работает в Володарском районе. Липчане консультируют коллег по самым разным вопросам, доставляют гуманитарную помощь. Сегодня наше взаимодействие подтверждено соглашением. Оставаться в стороне нельзя, будем помогать жителям района возвращаться к нормальной жизни", – сказал Артамонов.
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липецкая область
володарский район
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липецкая область, володарский район, днр, ситуация в днр и лнр, донецк (днр), признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию, денис пушилин, игорь артамонов
15:22 07.06.2022
 

Липецкая область договорилась о сотрудничестве с Володарским районом ДНР

© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиЛипецкая область подписала соглашение с Володарским районом ДНР
Липецкая область подписала соглашение с Володарским районом ДНР - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 7 июн – РИА Новости. Руководство Липецкой области и Володарского района ДНР в присутствии главы ДНР Дениса Пушилина подписали соглашение о сотрудничестве, документ регламентирует взаимодействие между субъектами в разных сферах, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, основные формы сотрудничества предусматривают оказание гуманитарной и правовой помощи, участие в проектах, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры Володарского района.
Артамонов отметил, что соглашение также предполагает развитие торгово-экономического сотрудничества, оказание методической помощи, взаимодействие в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, образования и добровольчества.
"Команда Липецкой области уже не первую неделю работает в Володарском районе. Липчане консультируют коллег по самым разным вопросам, доставляют гуманитарную помощь. Сегодня наше взаимодействие подтверждено соглашением. Оставаться в стороне нельзя, будем помогать жителям района возвращаться к нормальной жизни", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьЛипецкая областьВолодарский районДНРСитуация в ДНР и ЛНРДонецк (ДНР)Признание ДНР и ЛНР в РоссииЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюДенис ПушилинИгорь Артамонов
 
 
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