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Липецкая область договорилась о сотрудничестве с Володарским районом ДНР

Липецкая область договорилась о сотрудничестве с Володарским районом ДНР - РИА Новости, 07.06.2022

Липецкая область договорилась о сотрудничестве с Володарским районом ДНР

Руководство Липецкой области и Володарского района ДНР в присутствии главы ДНР Дениса Пушилина подписали соглашение о сотрудничестве, документ регламентирует... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T15:22

2022-06-07T15:22

2022-06-07T15:22

липецкая область

липецкая область

володарский район

днр

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ЛИПЕЦК, 7 июн – РИА Новости. Руководство Липецкой области и Володарского района ДНР в присутствии главы ДНР Дениса Пушилина подписали соглашение о сотрудничестве, документ регламентирует взаимодействие между субъектами в разных сферах, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, основные формы сотрудничества предусматривают оказание гуманитарной и правовой помощи, участие в проектах, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры Володарского района.Артамонов отметил, что соглашение также предполагает развитие торгово-экономического сотрудничества, оказание методической помощи, взаимодействие в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, образования и добровольчества."Команда Липецкой области уже не первую неделю работает в Володарском районе. Липчане консультируют коллег по самым разным вопросам, доставляют гуманитарную помощь. Сегодня наше взаимодействие подтверждено соглашением. Оставаться в стороне нельзя, будем помогать жителям района возвращаться к нормальной жизни", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774372226.html

липецкая область

володарский район

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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