https://ria.ru/20220607/sobinov-1793435137.html

Биография Леонида Собинова

Биография Леонида Собинова - РИА Новости, 07.06.2022

Биография Леонида Собинова

Русский оперный певец (лирический тенор) Леонид Витальевич Собинов родился 7 июня (26 мая по старому стилю) 1872 года в Ярославле в семье купца. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T02:12

2022-06-07T02:12

2022-06-07T02:12

справки

александр бородин

петр чайковский

большой театр

мариинский театр

модест мусоргский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793436097_0:821:2048:1973_1920x0_80_0_0_f02ead97d478fd4f9af0c296146a0ad6.jpg

Русский оперный певец (лирический тенор) Леонид Витальевич Собинов родился 7 июня (26 мая по старому стилю) 1872 года в Ярославле в семье купца. Петь начал в детстве в хоре при церкви Демидовского юридического лицея. В 1890 году окончил с серебряной медалью мужскую гимназию и поступил в Московский государственный университет на юридический факультет. Там же юноша записался в университетский хор.Основатель Филармонического училища, преподаватель по классам фортепиано и дирижирования Петр Шостаковский пригласил университетский хор поучаствовать в постановке "Сельская честь" Пьетро Масканьи. Услышав исполнение Собинова, Шостаковский предложил ему бесплатное обучение в училище.В 1892 году Собинов стал учеником в классе педагогов Александра Додонова и Александры Сантагано-Горчаковой.По итогам сдачи годового экзамена его перевели сразу на третий курс училища. Вскоре он уже пел маленькие партии в итальянской опере, а чуть позже – партию Арлекина в "Паяцах" Руджеро Леонкавалло.В 1894 году Собинов окончил юридический факультет Московского университета, год прослужил юнкером в Московском пехотном училище. После этого стал помощником присяжного поверенного в группе знаменитого адвоката Федора Плевако. За два года судебной практики ему довелось вести около 70 дел, в основном гражданских.Весной 1897 года Леонид Собинов окончил Филармоническое училище. На выпускном экзамене присутствовал дирижер Большого театра Ипполит Альтани, который пригласил Собинова на прослушивание в Большой театр.Леонид Собинов дебютировал на сцене Большого театра в опере Антона Рубинштейна "Демон" (партия князя Синодала). С ним сразу же заключили контракт, разрешив совмещать службу в театре с работой юриста. В конце первого театрального сезона Собинов получил большую роль в опере Александра Бородина "Князь Игорь".Осенью 1899 года оставил адвокатскую практику и полностью посвятил себя музыке.В 1898 году исполнил партию Ленского в опере Петра Чайковского "Евгений Онегин". Его манера исполнения отличалась от традиционной, и это вызвало критику со стороны руководства театра и некоторых коллег. Однако вскоре созданный им образ стал оперной классикой.За все время службы в Большом театре у певца было 35 ролей, он пел на сцене 623 раза. Самыми известными его партиями наравне с Ленским были Владимир Игоревич ("Князь Игорь" Александра Бородина), Самозванец ("Борис Годунов" Модеста Мусоргского), Фауст, Лоэнгрин (одноименные оперы Шарля Гуно, Рихарда Вагнера), Герцог и Альфред ("Риголетто" и "Травиата" Джузеппе Верди), Берендей и Левко ("Снегурочка" и "Майская ночь" Николая Римского-Корсакова).Параллельно певец работал в Московской частной русской опере, его партнером по сцене был Федор Шаляпин.В 1901 году начал выступать также в Петербурге, пел в частной антрепризе, затем – на сцене Мариинского театра.Выступления Собинова на сценах лучших западноевропейских оперных театров принесли ему мировую славу. В 1904-1906 годах триумфально прошли гастроли Собинова в миланском Театре "Ла Скала", где он исполнил партии Эрнесто в опере "Дон Паскуале" Гаэтано Доницетти, Де Грие в опере "Манон" Жюля Массне и др., в 1907 году – в Монте-Карло (Фауст в опере "Мефистофель" Арриго ойто и др.), Мадриде (Надир в опере "Искатели жемчуга" Бизе). В 1909 году Собинов выступил с концертами в Лондоне, Берлине, Париже, в 1911 году в "Ла Скала" спел партию Ромео ("Ромео и Джульетта").Собинов – один из выдающихся представителей русской классической вокальной школы. Для него была характерна поэтизация музыкального образа; мягкость, нежность звучания голоса не исключали его мужественности и силы. Глубоко проникая в духовный мир своих героев, в замысел композитора, он, с присущим ему артистизмом и драматическим талантом, создавал ярко очерченные характеры. Собинов обычно пел на языке страны, в которой выступал. Он в совершенстве владел итальянским языком, безупречно пел по-немецки, в последние годы жизни освоил украинский.Собинов был крупным мастером камерного вокального жанра, пропагандистом русской вокальной лирики. Его трактовка романсов Михаила Глинки, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Цезаря Кюи, Модеста Мусоргского, Милия Балакирева нередко создавала традицию исполнения. Так было с романсами Чайковского "Средь шумного бала", "Погоди", Рахманинова – "Ночь печальна", "Как мне больно" и др. Его концертный репертуар включал также произведения Людвига ван Бетховена, Роберта Шумана, Франца Шуберта, Шарля Гуно, Жюля Массне, Гектора Берлиоза, Гаэтано Доницетти, Ференца Листа и др. Леонид Собинов пробовал себя в оперной режиссуре. В 1911 году поставил в Большом театре оперу Джакомо Пуччини "Богема".В 1912 году был избран директором правления Филармонического общества и Русского музыкального общества. С 1915 года выступал в спектаклях Народного дома (Петербург) и оперы Зимина (Москва). В период Первой мировой войны (1914-1918) много выступал с благотворительными концертами, часть гонорара от спектаклей отчислял в пользу раненых. На своей московской квартире открыл лазарет и содержал его до конца войны на собственные деньги.После 1917 года выступал на оперной и концертной сцене на Урале, в Крыму, Закавказье, Латвии, на Украине и др.В 1917-1918 годах Собинов был первым выборным директором Большого театра, в 1921 году снова возглавил театр. В 1918 году был директором Киевского оперного театра.В 1930-х годах гастролировал с концертами по Европе. Оперную карьеру завершил в 1933 году. В 1934 году был заместителем руководителя художественной частью Оперной студии Константина Станиславского, консультировал постановки опер "Дон Паскуале" и "Кармен".Леонид Собинов умер в Риге в ночь на 14 октября 1934 года от сердечного приступа. Останки великого исполнителя перевезли в российскую столицу. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы. Собинов – Народный артист РСФСР (1923)Имя Собинова носит Саратовская консерватория (с 1935 года), Ярославское музыкальное училище, Концертный зал Ярославской областной филармонии. В Саратове проводится Всероссийский Собиновский музыкальный фестиваль. В Ярославле в 1995 году был открыт Мемориальный дом-музей Собинова. В центре Ярославля напротив Концертного зала имени Л.В. Собинова (Ярославская филармония) расположен памятник Леониду Собинову. Скульптор – Елена Пасхина. Леонид Собинов был женат дважды. От первого брака с актрисой Марией Каржавиной (1873-1947) у певца было двое сыновей: пианист и композитор Борис Собинов (1895-1955) и Юрий Собинов (1897-1920). Вторая жена – Нина Мухина (1888-1968), сестра известного советского скульптора Веры Мухиной. Дочь от второго брака – актриса, доцент ГИТИСа, жена известного советского писателя Льва Кассиля – Светлана Собинова-Кассиль (1920-2002). Внучка – советский и российский режиссер мультипликационных фильмов Ирина Собинова-Кассиль (1948). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, александр бородин, петр чайковский, большой театр, мариинский театр, модест мусоргский