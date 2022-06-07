Воробьев: начальная школа Физтех-лицея в Долгопрудном откроется 1 сентября
© Фото : Правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства учебного корпуса начальной школы на базе Физтех-лицея им. П. Л. Капицы в Долгопрудном
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства учебного корпуса начальной школы на базе Физтех-лицея им. П. Л. Капицы в Долгопрудном
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Начальная школа Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном откроется 1 сентября, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, посетивший стройплощадку.
"Мы реализуем большой президентский проект — у лицея появятся три здания, помимо начальной школы, — технопарк и кампус. Физтех — признанный флагман в стране, здесь готовят самых талантливых ребят, которые нашли себя в математике, физике, точных науках. Учиться сюда приезжают дети со всех регионов. Без преувеличения, это одна из лучших школ страны. Это понятно и по результатам ребят на Международных олимпиадах, и по вузам, в которые дети поступают после окончания лицея. Очевидно, что здесь должны учиться еще больше ребят", - привели слова Воробьева в пресс-службе облправительства.
Учебный корпус начальной школы на 425 мест станет частью большого образовательного кластера Физтех-лицея. В него также войдут кампус для проживания детей и педагогов на 200 мест и детский технопарк. Планируется, что они откроются в 2023 году.