Воробьев: начальная школа Физтех-лицея в Долгопрудном откроется 1 сентября

"Мы реализуем большой президентский проект — у лицея появятся три здания, помимо начальной школы, — технопарк и кампус. Физтех — признанный флагман в стране, здесь готовят самых талантливых ребят, которые нашли себя в математике, физике, точных науках. Учиться сюда приезжают дети со всех регионов. Без преувеличения, это одна из лучших школ страны. Это понятно и по результатам ребят на Международных олимпиадах, и по вузам, в которые дети поступают после окончания лицея. Очевидно, что здесь должны учиться еще больше ребят", - привели слова Воробьева в пресс-службе облправительства.