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Воробьев: начальная школа Физтех-лицея в Долгопрудном откроется 1 сентября - РИА Новости, 07.06.2022
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https://ria.ru/20220607/shkola-1793736154.html
Воробьев: начальная школа Физтех-лицея в Долгопрудном откроется 1 сентября
Воробьев: начальная школа Физтех-лицея в Долгопрудном откроется 1 сентября - РИА Новости, 07.06.2022
Воробьев: начальная школа Физтех-лицея в Долгопрудном откроется 1 сентября
Начальная школа Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном откроется 1 сентября, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, посетивший стройплощадку. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:38
2022-06-07T14:38
новости подмосковья
общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
московский физико-технический институт
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Начальная школа Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном откроется 1 сентября, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, посетивший стройплощадку.Учебный корпус начальной школы на 425 мест станет частью большого образовательного кластера Физтех-лицея. В него также войдут кампус для проживания детей и педагогов на 200 мест и детский технопарк. Планируется, что они откроются в 2023 году.
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общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), московский физико-технический институт
14:38 07.06.2022
 

Воробьев: начальная школа Физтех-лицея в Долгопрудном откроется 1 сентября

© Фото : Правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства учебного корпуса начальной школы на базе Физтех-лицея им. П. Л. Капицы в Долгопрудном
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства учебного корпуса начальной школы на базе Физтех-лицея им. П. Л. Капицы в Долгопрудном - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства учебного корпуса начальной школы на базе Физтех-лицея им. П. Л. Капицы в Долгопрудном
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Начальная школа Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном откроется 1 сентября, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, посетивший стройплощадку.
"Мы реализуем большой президентский проект — у лицея появятся три здания, помимо начальной школы, — технопарк и кампус. Физтех — признанный флагман в стране, здесь готовят самых талантливых ребят, которые нашли себя в математике, физике, точных науках. Учиться сюда приезжают дети со всех регионов. Без преувеличения, это одна из лучших школ страны. Это понятно и по результатам ребят на Международных олимпиадах, и по вузам, в которые дети поступают после окончания лицея. Очевидно, что здесь должны учиться еще больше ребят", - привели слова Воробьева в пресс-службе облправительства.
Учебный корпус начальной школы на 425 мест станет частью большого образовательного кластера Физтех-лицея. В него также войдут кампус для проживания детей и педагогов на 200 мест и детский технопарк. Планируется, что они откроются в 2023 году.
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Новости ПодмосковьяОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Московский физико-технический институт
 
 
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