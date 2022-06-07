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"Ростех" поставил в Белоруссию рекордную партию спортивных патронов "Олимп" - РИА Новости, 07.06.2022
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"Ростех" поставил в Белоруссию рекордную партию спортивных патронов "Олимп"
"Ростех" поставил в Белоруссию рекордную партию спортивных патронов "Олимп" - РИА Новости, 07.06.2022
"Ростех" поставил в Белоруссию рекордную партию спортивных патронов "Олимп"
"Ростех" поставил в Белоруссию рекордную партию спортивных патронов "Олимп", сообщили во вторник журналистам в пресс-службе корпорации "Ростех". РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:12
2022-06-07T14:12
технологии
ростех
бекхан оздоев
белоруссия
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. "Ростех" поставил в Белоруссию рекордную партию спортивных патронов "Олимп", сообщили во вторник журналистам в пресс-службе корпорации "Ростех".Партия поставлена "Белорусскому клубу биатлона", уточнили в Ростехе.Как уточнил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев, в 2022 году портфель заказов патронов "Олимп" в пять раз превысил продажи 2021 года.Патроны "Олимп" отличает повышенная ветроустойчивость при сохранении максимальной кучности, а также устойчивость к низким температурам, отмечают в корпорации.
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технологии, ростех, бекхан оздоев, белоруссия
14:12 07.06.2022
 
"Ростех" поставил в Белоруссию рекордную партию спортивных патронов "Олимп"

"Ростех" поставил "Белорусскому клубу биатлона" рекордную партию патронов "Олимп"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛоготип корпорации "Ростех"
Логотип корпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. "Ростех" поставил в Белоруссию рекордную партию спортивных патронов "Олимп", сообщили во вторник журналистам в пресс-службе корпорации "Ростех".
"Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Ростеха выполнил контракт на поставку спортивных патронов "Олимп" в Республику Беларусь. Объем партии стал самым большим за всю историю экспорта "Олимпа" в эту страну", - сказали в Ростехе.
Партия поставлена "Белорусскому клубу биатлона", уточнили в Ростехе.
Как уточнил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев, в 2022 году портфель заказов патронов "Олимп" в пять раз превысил продажи 2021 года.
Патроны "Олимп" отличает повышенная ветроустойчивость при сохранении максимальной кучности, а также устойчивость к низким температурам, отмечают в корпорации.
Ростех - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
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ТехнологииРостехБекхан ОздоевБелоруссия
 
 
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