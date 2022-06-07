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"Ростех" поставил в Белоруссию рекордную партию спортивных патронов "Олимп"

"Ростех" поставил в Белоруссию рекордную партию спортивных патронов "Олимп" - РИА Новости, 07.06.2022

"Ростех" поставил в Белоруссию рекордную партию спортивных патронов "Олимп"

"Ростех" поставил в Белоруссию рекордную партию спортивных патронов "Олимп", сообщили во вторник журналистам в пресс-службе корпорации "Ростех". РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:12

2022-06-07T14:12

2022-06-07T14:12

технологии

ростех

бекхан оздоев

белоруссия

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. "Ростех" поставил в Белоруссию рекордную партию спортивных патронов "Олимп", сообщили во вторник журналистам в пресс-службе корпорации "Ростех".Партия поставлена "Белорусскому клубу биатлона", уточнили в Ростехе.Как уточнил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев, в 2022 году портфель заказов патронов "Олимп" в пять раз превысил продажи 2021 года.Патроны "Олимп" отличает повышенная ветроустойчивость при сохранении максимальной кучности, а также устойчивость к низким температурам, отмечают в корпорации.

https://ria.ru/20220520/radar-1789660971.html

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технологии, ростех, бекхан оздоев, белоруссия