https://ria.ru/20220607/prudy-1793989304.html

В Москве начали восстанавливать пруды при помощи новой биотехнологии

В Москве начали восстанавливать пруды при помощи новой биотехнологии - РИА Новости, 08.06.2022

В Москве начали восстанавливать пруды при помощи новой биотехнологии

В Москве начали восстанавливать пруды при помощи новой биотехнологии, первым стал пруд на территории Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород", сообщает... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-07T15:25

2022-06-07T15:25

2022-06-08T14:20

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

мосэкомониторинг

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793984779_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_dbc5a631560124cf8415ac7f0dfe4915.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В Москве начали восстанавливать пруды при помощи новой биотехнологии, первым стал пруд на территории Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород", сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы."Новые технологии по очистке водоемов активно внедряются и в столице... Первым в этой серии стал старинный пруд на территории Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород", - говорится в сообщении.Уточняется, что по очистке прудов запланирован комплекс работ: отбор проб воды, измерение уровня донных осадков, очистка пруда от мусора. Восстановление экосистемы водоема проведут при помощи биотехнологии эффективных микроорганизмов (ЭМ), которая разработана в Японии и применяется более чем в 150 странах мира. ЭМ способны поглощать вещества, непригодные для других форм жизни, например, переводить в безопасные соединения тяжелые металлы. Добавляется, что ЭМ позволит восстановить природный баланс пруда, уменьшить слой донных отложений и пополнить питательными веществами экосистему водоема.Отмечается, что после того как микроорганизмы начнут свою работу, специалисты будут контролировать состояние пруда, проводить ежемесячный отбор проб воды и донных осадков.Заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгения Семутникова рассказала, что микробиологические и гидроботанические способы очистки водных объектов являются весьма перспективными направлениями в водоохранной практике.В свою очередь заместитель начальника информационно-аналитического отдела ГПБУ "Мосэкомониторинг" Алена Гавриленко отметила, что в качестве эксперимента на 150 водоемах города проводилась обработка акватории специальным биопрепаратом для снижения интенсивности цветения воды.В сообщении добавляется, что всего, с помощью новой биотехнологии, в Москве планируется очистить шесть природных водоемов.

https://realty.ria.ru/20220525/prudy-1790202717.html

https://realty.ria.ru/20220415/vodoemy-1783653608.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, мосэкомониторинг, общество