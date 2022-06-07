https://ria.ru/20220607/prudy-1793989304.html
В Москве начали восстанавливать пруды при помощи новой биотехнологии
В Москве начали восстанавливать пруды при помощи новой биотехнологии - РИА Новости, 08.06.2022
В Москве начали восстанавливать пруды при помощи новой биотехнологии
В Москве начали восстанавливать пруды при помощи новой биотехнологии, первым стал пруд на территории Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород", сообщает... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-07T15:25
2022-06-07T15:25
2022-06-08T14:20
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В Москве начали восстанавливать пруды при помощи новой биотехнологии, первым стал пруд на территории Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород", сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы."Новые технологии по очистке водоемов активно внедряются и в столице... Первым в этой серии стал старинный пруд на территории Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород", - говорится в сообщении.Уточняется, что по очистке прудов запланирован комплекс работ: отбор проб воды, измерение уровня донных осадков, очистка пруда от мусора. Восстановление экосистемы водоема проведут при помощи биотехнологии эффективных микроорганизмов (ЭМ), которая разработана в Японии и применяется более чем в 150 странах мира. ЭМ способны поглощать вещества, непригодные для других форм жизни, например, переводить в безопасные соединения тяжелые металлы. Добавляется, что ЭМ позволит восстановить природный баланс пруда, уменьшить слой донных отложений и пополнить питательными веществами экосистему водоема.Отмечается, что после того как микроорганизмы начнут свою работу, специалисты будут контролировать состояние пруда, проводить ежемесячный отбор проб воды и донных осадков.Заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгения Семутникова рассказала, что микробиологические и гидроботанические способы очистки водных объектов являются весьма перспективными направлениями в водоохранной практике.В свою очередь заместитель начальника информационно-аналитического отдела ГПБУ "Мосэкомониторинг" Алена Гавриленко отметила, что в качестве эксперимента на 150 водоемах города проводилась обработка акватории специальным биопрепаратом для снижения интенсивности цветения воды.В сообщении добавляется, что всего, с помощью новой биотехнологии, в Москве планируется очистить шесть природных водоемов.
https://realty.ria.ru/20220525/prudy-1790202717.html
https://realty.ria.ru/20220415/vodoemy-1783653608.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, мосэкомониторинг, общество
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В Москве начали восстанавливать пруды при помощи новой биотехнологии, первым стал пруд на территории Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород", сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
"Новые технологии по очистке водоемов активно внедряются и в столице... Первым в этой серии стал старинный пруд на территории Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по очистке прудов запланирован комплекс работ: отбор проб воды, измерение уровня донных осадков, очистка пруда от мусора. Восстановление экосистемы водоема проведут при помощи биотехнологии эффективных микроорганизмов (ЭМ), которая разработана в Японии
и применяется более чем в 150 странах мира. ЭМ способны поглощать вещества, непригодные для других форм жизни, например, переводить в безопасные соединения тяжелые металлы. Добавляется, что ЭМ позволит восстановить природный баланс пруда, уменьшить слой донных отложений и пополнить питательными веществами экосистему водоема.
Отмечается, что после того как микроорганизмы начнут свою работу, специалисты будут контролировать состояние пруда, проводить ежемесячный отбор проб воды и донных осадков.
Заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Евгения Семутникова рассказала, что микробиологические и гидроботанические способы очистки водных объектов являются весьма перспективными направлениями в водоохранной практике.
"Сегодня микробиологические и гидроботанические способы очистки водных объектов являются весьма перспективными направлениями в водоохранной практике. Это сравнительно молодые, но уже доказавшие эффективность технологии", - сказала Семутникова.
В свою очередь заместитель начальника информационно-аналитического отдела ГПБУ
"Мосэкомониторинг
" Алена Гавриленко отметила, что в качестве эксперимента на 150 водоемах города проводилась обработка акватории специальным биопрепаратом для снижения интенсивности цветения воды.
"За счет действия бактерий он позволяет снизить в воде концентрацию органических веществ, улучшить кислородный режим, снизить зарастание акватории прудов водорослями и тем самым обеспечить благоприятные условия для водных биоресурсов", - пояснила Гавриленко.
В сообщении добавляется, что всего, с помощью новой биотехнологии, в Москве планируется очистить шесть природных водоемов.