Путин поручил правительству внести предложения по бюджетным правилам
Путин до августа ждет от правительства предложений по новой конструкции бюджетных правил
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения по новой конструкции бюджетных правил до конца июля.
"Уже началась работа над федеральным бюджетом на ближайшую трехлетку. Здесь важным, принципиальным вопросом является конструкция бюджетных правил, которые должны не только обеспечить стабильность государства, но и способствовать увеличению темпов роста российской экономики. Очевидно, что здесь нужны гибкие подходы, корректировки, и прошу правительство представить предложения по новой конструкции бюджетных правил до конца июля", - сказал Путин во время совещания по экономическим вопросам во вторник.
Бюджетное правило, по которому дополнительные доходы бюджета от экспорта углеводородов не могли направляться на расходы бюджета, а шли на пополнение ФНБ, в текущем году было приостановлено, и все нефтегазовые доходы казны идут на финансирование бюджетных обязательств. При этом министр финансов Антон Силуанов еще в апреле говорил о подготовке новой редакции правил, которая определит параметры бюджетной дисциплины. ЦБ также ожидал, что нормализация бюджетной политики начнется в 2023 году, а с 2025 года будет действовать модифицированное бюджетное правило.