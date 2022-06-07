https://ria.ru/20220607/poruchenie-1793741292.html

Путин поручил правительству внести предложения по бюджетным правилам

Путин поручил правительству внести предложения по бюджетным правилам - РИА Новости, 07.06.2022

Путин поручил правительству внести предложения по бюджетным правилам

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения по новой конструкции бюджетных правил до конца июля. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:29

2022-06-07T14:29

2022-06-07T14:29

экономика

антон силуанов

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения по новой конструкции бюджетных правил до конца июля."Уже началась работа над федеральным бюджетом на ближайшую трехлетку. Здесь важным, принципиальным вопросом является конструкция бюджетных правил, которые должны не только обеспечить стабильность государства, но и способствовать увеличению темпов роста российской экономики. Очевидно, что здесь нужны гибкие подходы, корректировки, и прошу правительство представить предложения по новой конструкции бюджетных правил до конца июля", - сказал Путин во время совещания по экономическим вопросам во вторник.Бюджетное правило, по которому дополнительные доходы бюджета от экспорта углеводородов не могли направляться на расходы бюджета, а шли на пополнение ФНБ, в текущем году было приостановлено, и все нефтегазовые доходы казны идут на финансирование бюджетных обязательств. При этом министр финансов Антон Силуанов еще в апреле говорил о подготовке новой редакции правил, которая определит параметры бюджетной дисциплины. ЦБ также ожидал, что нормализация бюджетной политики начнется в 2023 году, а с 2025 года будет действовать модифицированное бюджетное правило.

https://ria.ru/20220607/putin-1793729754.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, россия