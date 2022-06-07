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Путин поручил правительству внести предложения по бюджетным правилам - РИА Новости, 07.06.2022
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Путин поручил правительству внести предложения по бюджетным правилам
Путин поручил правительству внести предложения по бюджетным правилам - РИА Новости, 07.06.2022
Путин поручил правительству внести предложения по бюджетным правилам
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения по новой конструкции бюджетных правил до конца июля. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:29
2022-06-07T14:29
экономика
антон силуанов
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения по новой конструкции бюджетных правил до конца июля."Уже началась работа над федеральным бюджетом на ближайшую трехлетку. Здесь важным, принципиальным вопросом является конструкция бюджетных правил, которые должны не только обеспечить стабильность государства, но и способствовать увеличению темпов роста российской экономики. Очевидно, что здесь нужны гибкие подходы, корректировки, и прошу правительство представить предложения по новой конструкции бюджетных правил до конца июля", - сказал Путин во время совещания по экономическим вопросам во вторник.Бюджетное правило, по которому дополнительные доходы бюджета от экспорта углеводородов не могли направляться на расходы бюджета, а шли на пополнение ФНБ, в текущем году было приостановлено, и все нефтегазовые доходы казны идут на финансирование бюджетных обязательств. При этом министр финансов Антон Силуанов еще в апреле говорил о подготовке новой редакции правил, которая определит параметры бюджетной дисциплины. ЦБ также ожидал, что нормализация бюджетной политики начнется в 2023 году, а с 2025 года будет действовать модифицированное бюджетное правило.
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экономика, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, россия
14:29 07.06.2022
 
Путин поручил правительству внести предложения по бюджетным правилам

Путин до августа ждет от правительства предложений по новой конструкции бюджетных правил

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения по новой конструкции бюджетных правил до конца июля.
"Уже началась работа над федеральным бюджетом на ближайшую трехлетку. Здесь важным, принципиальным вопросом является конструкция бюджетных правил, которые должны не только обеспечить стабильность государства, но и способствовать увеличению темпов роста российской экономики. Очевидно, что здесь нужны гибкие подходы, корректировки, и прошу правительство представить предложения по новой конструкции бюджетных правил до конца июля", - сказал Путин во время совещания по экономическим вопросам во вторник.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
Вчера, 13:54
Путин сообщил о стабильной ситуации на валютном рынке
Бюджетное правило, по которому дополнительные доходы бюджета от экспорта углеводородов не могли направляться на расходы бюджета, а шли на пополнение ФНБ, в текущем году было приостановлено, и все нефтегазовые доходы казны идут на финансирование бюджетных обязательств. При этом министр финансов Антон Силуанов еще в апреле говорил о подготовке новой редакции правил, которая определит параметры бюджетной дисциплины. ЦБ также ожидал, что нормализация бюджетной политики начнется в 2023 году, а с 2025 года будет действовать модифицированное бюджетное правило.
 
ЭкономикаАнтон СилуановЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир ПутинРоссия
 
 
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