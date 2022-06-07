https://ria.ru/20220607/pif-1793712410.html

ЦБ озадачен случаями погашения паев ПИФов без выплат инвесторам

ЦБ озадачен случаями погашения паев ПИФов без выплат инвесторам - РИА Новости, 07.06.2022

ЦБ озадачен случаями погашения паев ПИФов без выплат инвесторам

Банк России озадачен сообщениями инвесторов о том, что управляющие компании погашали паи паевых инвестиционных фондов (ПИФов), не выплачивая компенсацию,... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:03

2022-06-07T13:03

2022-06-07T13:38

экономика

науфор

центральный банк рф (цб рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Банк России озадачен сообщениями инвесторов о том, что управляющие компании погашали паи паевых инвестиционных фондов (ПИФов), не выплачивая компенсацию, заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова."Несмотря на то, что у нас все изменяется, мы по-прежнему занимаемся надзором, хотя не всегда применяем теперь меры воздействия, но на некоторые из аспектов надзора, которые у меня вызывают определенные вопросы, и на которые хотела обратить внимание, хочу поговорить", - сказала она, выступая на конференции НАУФОР "Рынок коллективных инвестиций"."Была уверена, что все управляющие компании и специализированные депозитарии, которые учитывают инвестиционные фонды, при погашении используют механизм, похожий на поставку против платежа. Выяснилось, что совсем не так", - продолжила она."Выяснилось, что у нас перед кризисом паи погасились, деньги не выплачены, активы заблокированы и платить нечем, а паи погасились. Для меня загадка, потому что казалось, что паи должны были быть погашены в тот период, когда у вас уже были ликвидные активы для того, чтобы выплатить пайщикам денежную компенсацию связанную с погашением", - добавила Шишлянникова.По ее словам, пайщики пишут жалобы в Банк России, который вынужден констатировать, что жалобы обоснованы. "Это не единичный случай, к сожалению. Заявка подана, специализированный депозитарий погасил пай, а у управляющей компании не оказалось ликвидных активов, которые она могла бы продать и выплатить денежную компенсацию", - заявила она."А если их не было, значит, не надо было гасить паи, поэтому рекомендую посмотреть на ваши процедуры на будущее для того, чтобы потом мы не разбирали с вами относительно того, где же теперь взять деньги, ведь паи погашены, десять дней, которые предусмотрены законодательством, истекли, а деньги пайщики так и не получили", - подчеркнула она, обращаясь к участникам рынка коллективных инвестиций.По ее словам, это не массовая история, но и не единичные случаи."Несколько случаев было, и мы разбираемся с этим, были жалобы от инвесторов, что пай был погашен, а деньги не выплачены. Управляющие компании сейчас все выплатят естественно, и мы просто ищем правильный механизм всего этого отражения, потому что они, как и требует закон, будут выполнять эту обязанность за счет собственных средств, а не за счет паевого инвестиционного фонда. Нам надо некоторое время, но это будет выполнено", - уточнила она журналистам в кулуарах конференции, добавив, что речь идет о небольших объемах средств.

https://ria.ru/20220305/pify-1776718290.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220519/tsb-1789577663.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, науфор, центральный банк рф (цб рф)