https://ria.ru/20220607/panteleymonovka-1793811418.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 07.06.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска в 17.35 мск выпустили девять снарядов калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявили в представительстве... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T18:09
2022-06-07T18:09
2022-06-07T18:09
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
горловка
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.35 мск выпустили девять снарядов калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.35 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено девять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20220607/obstrely-1793742676.html
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
горловка
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донецкая народная республика, украина, донецк (днр), горловка
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили девять снарядов по Пантелеймоновке