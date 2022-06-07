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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/panteleymonovka-1793811418.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 07.06.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска в 17.35 мск выпустили девять снарядов калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявили в представительстве... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T18:09
2022-06-07T18:09
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
горловка
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.35 мск выпустили девять снарядов калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.35 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено девять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20220607/obstrely-1793742676.html
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
горловка
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донецкая народная республика, украина, донецк (днр), горловка
18:09 07.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили девять снарядов по Пантелеймоновке

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРазрушенные дома в ДНР
Разрушенные дома в ДНР - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Разрушенные дома в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.35 мск выпустили девять снарядов калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.35 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено девять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
Пожарные МЧС ДНР тушат пожар на мебельном складе в Донецке, возникший после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецк (ДНР)Горловка
 
 
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