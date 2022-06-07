https://ria.ru/20220607/panteleymonovka-1793811418.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 07.06.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска в 17.35 мск выпустили девять снарядов калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявили в представительстве... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T18:09

2022-06-07T18:09

2022-06-07T18:09

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

горловка

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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.35 мск выпустили девять снарядов калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.35 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено девять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.

https://ria.ru/20220607/obstrely-1793742676.html

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

горловка

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донецкая народная республика, украина, донецк (днр), горловка