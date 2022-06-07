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ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР
ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 07.06.2022
ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска вечером во вторник обстреляли из минометов и автоматического станкового гранатомета населенные пункты Широкая Балка, Доломитное и Зайцево... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T19:15
2022-06-07T19:15
2022-06-07T19:15
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ДОНЕЦК, 7 июня - РИА Новости. Украинские войска вечером во вторник обстреляли из минометов и автоматического станкового гранатомета населенные пункты Широкая Балка, Доломитное и Зайцево Южное в Донецкой Народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным представительства, опубликованным в его Telegram-канале, обстрелы были зафиксированы с 18.15 по 18.17 мск в направлении населенных пунктов Широкая Балка, Доломитное и Зайцево Южное. В общей сложности было выпущено 10 гранат из АГС, девять мин калибром 120 миллиметров, 12 мин калибром 82 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, ситуация в днр и лнр
ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР
ДНР: украинские войска обстреляли Широкую Балку, Доломитное и Зайцево