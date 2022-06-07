12:50 07.06.2022 (обновлено: 12:52 07.06.2022)
Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мирный житель погиб при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего при обстреле
Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего при обстреле. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Петровский район Донецка, убит мирный житель", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Как отмечается, мирный житель погиб в результате обстрела, открытого украинскими войсками по улице Крамарчука.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.