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Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 07.06.2022

Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T12:50

2022-06-07T12:50

2022-06-07T12:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Петровский район Донецка, убит мирный житель", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Как отмечается, мирный житель погиб в результате обстрела, открытого украинскими войсками по улице Крамарчука.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина