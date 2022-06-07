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Нарышкин: юбилей Петра I может стать импульсом для новых проектов
Нарышкин: юбилей Петра I может стать импульсом для новых проектов - РИА Новости, 07.06.2022
Нарышкин: юбилей Петра I может стать импульсом для новых проектов
Юбилей Петра I может послужить импульсом к реализации новых долгосрочных проектов, заявил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T20:57
2022-06-07T20:57
2022-06-07T20:57
морская держава
морская держава
сергей нарышкин
российское историческое общество
петр i
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Юбилей Петра I может послужить импульсом к реализации новых долгосрочных проектов, заявил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин на заседании Организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2022 году 350-летия со дня рождения Петра I, передает слова официальный сайт РИО.Так, по словам Сергея Нарышкина, в начале апреля в Выставочном зале федеральных архивов открылась историко-документальная выставка "Петр I и его эпоха", в мае прошла международная научная конференция, состоялся форум, посвященный петровскому наследию Русского Севера. А впереди международный круглый стол в МГУ, новые выставки Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге и в Белграде.На сегодняшний день оцифровка документального наследия еще не прошла даже первый этап. Поэтому председатель РИО обратился к министру цифрового развития с просьбой поддержать проект."Кроме того, предлагаю держать на контроле и по возможности содействовать реставрации таких объектов, как Новодвинская крепость в Архангельске, Царицынская линия в Волгограде, Великолукская и Азовская земляные крепости. Работа по сохранению петровского фортификационного наследия сегодня ведется не только на бюджетные средства, но и при участии ответственного российского бизнеса", – отметил Сергей Нарышкин.Председатель РИО подчеркнул, что Петр Великий сделал нашу страну по-настоящему суверенной, сильной и передовой державой."Поэтому сегодня, когда Россия вновь ведет борьбу за свое историческое будущее, образ Петра приобретает для нас огромное символическое значение", – заключил он.
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морская держава, сергей нарышкин, российское историческое общество, петр i
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Юбилей Петра I может послужить импульсом к реализации новых долгосрочных проектов, заявил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин на заседании Организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2022 году 350-летия со дня рождения Петра I, передает слова официальный сайт РИО.
Так, по словам Сергея Нарышкина, в начале апреля в Выставочном зале федеральных архивов открылась историко-документальная выставка "Петр I и его эпоха", в мае прошла международная научная конференция, состоялся форум, посвященный петровскому наследию Русского Севера. А впереди международный круглый стол в МГУ, новые выставки Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге и в Белграде.
"В этом контексте значимы и развитие Ассамблеи петровских музеев России, и применение новейших технологий, разработанных в рамках проекта "Digital.Пётр" – "Цифровой Пётр". Напомню, что речь идет о расшифровке рукописей Петра", – отметил он.
На сегодняшний день оцифровка документального наследия еще не прошла даже первый этап. Поэтому председатель РИО обратился к министру цифрового развития с просьбой поддержать проект.
"Кроме того, предлагаю держать на контроле и по возможности содействовать реставрации таких объектов, как Новодвинская крепость в Архангельске, Царицынская линия в Волгограде, Великолукская и Азовская земляные крепости. Работа по сохранению петровского фортификационного наследия сегодня ведется не только на бюджетные средства, но и при участии ответственного российского бизнеса", – отметил Сергей Нарышкин.
Председатель РИО подчеркнул, что Петр Великий сделал нашу страну по-настоящему суверенной, сильной и передовой державой.
"Поэтому сегодня, когда Россия вновь ведет борьбу за свое историческое будущее, образ Петра приобретает для нас огромное символическое значение", – заключил он.