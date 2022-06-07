https://ria.ru/20220607/most-1793713259.html

В курском поселке Теткино восстановили мост, поврежденный при обстреле

В курском поселке Теткино восстановили мост, поврежденный при обстреле - РИА Новости, 07.06.2022

В курском поселке Теткино восстановили мост, поврежденный при обстреле

Мост через реку Сейм в поселке Теткино Курской области, который был поврежден в результате обстрела со стороны Украины, восстановлен, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:06

2022-06-07T13:06

2022-06-07T13:15

происшествия

курская область

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ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости. Мост через реку Сейм в поселке Теткино Курской области, который был поврежден в результате обстрела со стороны Украины, восстановлен, сообщил губернатор Старовойт в своем Telegram-канале."В поселке Теткино восстановлен автомобильный мост через реку Сейм, поврежденный вчера во время минометного обстрела со стороны Украины", - пишет глава региона.Также Старовойт отметил, что продолжаются восстановительные работы и они будут завершены через три недели.

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область