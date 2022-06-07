13:06 07.06.2022 (обновлено: 13:15 07.06.2022)
В курском поселке Теткино восстановили мост, поврежденный при обстреле
Курский губернатор Старовойт: в Теткино восстановили мост, поврежденный при обстреле
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области / Перейти в фотобанкРазрушенная железная дорога в поселке Теткино Курской области в результате утреннего обстрела со стороны украинских военных
Разрушенная железная дорога в поселке Теткино Курской области в результате утреннего обстрела со стороны украинских военных. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости. Мост через реку Сейм в поселке Теткино Курской области, который был поврежден в результате обстрела со стороны Украины, восстановлен, сообщил губернатор Старовойт в своем Telegram-канале.
"В поселке Теткино восстановлен автомобильный мост через реку Сейм, поврежденный вчера во время минометного обстрела со стороны Украины", - пишет глава региона.
Также Старовойт отметил, что продолжаются восстановительные работы и они будут завершены через три недели.