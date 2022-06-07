https://ria.ru/20220607/moskva-1793818064.html

В Москве до 2025 года появятся новые культурные объекты в ТиНАО

В Москве до 2025 года появятся новые культурные объекты в ТиНАО - РИА Новости, 07.06.2022

В Москве до 2025 года появятся новые культурные объекты в ТиНАО

Москва построит ряд культурных объектов в Троицком и Новомосковском округе (ТиНАО) до 2025 года, в их числе — новая школа искусств, культурный центр,... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T18:36

2022-06-07T18:36

2022-06-07T18:36

культура

новая москва

тинао

telegram (приложение)

новости культуры

недвижимость

музеи

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Москва построит ряд культурных объектов в Троицком и Новомосковском округе (ТиНАО) до 2025 года, в их числе — новая школа искусств, культурный центр, культурно-досуговый центр и реконструкция дома культуры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."На территории Новой Москвы активно строим дороги, школы, садики и поликлиники, создаются рабочие места. В инвестиционную программу города до 2025 года входит также строительство культурных объектов: новая школа искусств в Московском, культурный центр в Клёновском поселении, культурно-досуговый центр в Михайлово-Ярцевском поселении, реконструкция дома культуры в Ватутинках", — написал Собянин в своем Telegram-канале.Указывается, что в четырех зданиях будут размещены коллекции 18 федеральных и городских музеев, а часть помещений займет общественный центр с выставочными пространствами, кинозалами, помещениями для занятий с детьми и кафе для посетителей.Мэр добавил, что флагманским проектом ТиНАО является строительство многофункционального депозитарно-выставочного комплекса для музеев, его общая площадь составит около 70 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20220528/tretyakovka-1791285345.html

новая москва

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

новая москва, тинао, telegram (приложение), новости культуры, недвижимость, музеи