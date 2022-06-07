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В Москве до 2025 года появятся новые культурные объекты в ТиНАО - РИА Новости, 07.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220607/moskva-1793818064.html
В Москве до 2025 года появятся новые культурные объекты в ТиНАО
В Москве до 2025 года появятся новые культурные объекты в ТиНАО - РИА Новости, 07.06.2022
В Москве до 2025 года появятся новые культурные объекты в ТиНАО
Москва построит ряд культурных объектов в Троицком и Новомосковском округе (ТиНАО) до 2025 года, в их числе — новая школа искусств, культурный центр,... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T18:36
2022-06-07T18:36
культура
новая москва
тинао
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новости культуры
недвижимость
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Москва построит ряд культурных объектов в Троицком и Новомосковском округе (ТиНАО) до 2025 года, в их числе — новая школа искусств, культурный центр, культурно-досуговый центр и реконструкция дома культуры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."На территории Новой Москвы активно строим дороги, школы, садики и поликлиники, создаются рабочие места. В инвестиционную программу города до 2025 года входит также строительство культурных объектов: новая школа искусств в Московском, культурный центр в Клёновском поселении, культурно-досуговый центр в Михайлово-Ярцевском поселении, реконструкция дома культуры в Ватутинках", — написал Собянин в своем Telegram-канале.Указывается, что в четырех зданиях будут размещены коллекции 18 федеральных и городских музеев, а часть помещений займет общественный центр с выставочными пространствами, кинозалами, помещениями для занятий с детьми и кафе для посетителей.Мэр добавил, что флагманским проектом ТиНАО является строительство многофункционального депозитарно-выставочного комплекса для музеев, его общая площадь составит около 70 тысяч квадратных метров.
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новая москва, тинао, telegram (приложение), новости культуры, недвижимость, музеи
18:36 07.06.2022
 
В Москве до 2025 года появятся новые культурные объекты в ТиНАО

Собянин: Москва построит ряд культурных объектов в ТиНАО до 2025 года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Москва построит ряд культурных объектов в Троицком и Новомосковском округе (ТиНАО) до 2025 года, в их числе — новая школа искусств, культурный центр, культурно-досуговый центр и реконструкция дома культуры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"На территории Новой Москвы активно строим дороги, школы, садики и поликлиники, создаются рабочие места. В инвестиционную программу города до 2025 года входит также строительство культурных объектов: новая школа искусств в Московском, культурный центр в Клёновском поселении, культурно-досуговый центр в Михайлово-Ярцевском поселении, реконструкция дома культуры в Ватутинках", — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Указывается, что в четырех зданиях будут размещены коллекции 18 федеральных и городских музеев, а часть помещений займет общественный центр с выставочными пространствами, кинозалами, помещениями для занятий с детьми и кафе для посетителей.
Мэр добавил, что флагманским проектом ТиНАО является строительство многофункционального депозитарно-выставочного комплекса для музеев, его общая площадь составит около 70 тысяч квадратных метров.
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