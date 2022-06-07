https://ria.ru/20220607/moskva-1793643481.html

Турфирмам компенсируют часть расходов за путевки в Москву для пенсионеров

Турфирмам компенсируют часть расходов за путевки в Москву для пенсионеров - РИА Новости, 07.06.2022

Турфирмам компенсируют часть расходов за путевки в Москву для пенсионеров

Туроператоры, организующие поездки в столицу для лиц старше 55 лет, смогут частично компенсировать расходы за счет города, сообщает официальный сайт мэра и... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T12:32

2022-06-07T12:32

2022-06-07T12:32

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Туроператоры, организующие поездки в столицу для лиц старше 55 лет, смогут частично компенсировать расходы за счет города, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.Эта мера поддержки туротрасли поможет стимулировать увеличение числа выгодных и разнообразных предложений для путешественников старшего поколения, отмечают чиновники.Для получения компенсации нужно подать заявку с 1 по 21 сентября (за поездки, организованные с 1 июня по 31 августа) или с 1 по 21 декабря (за туры, которые пройдут с 1 сентября по 31 ноября). Документы принимают на сайте АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы"."Базовый размер компенсации составит одну тысячу рублей за каждого туриста в возрасте от 55 лет. При этом сумма может увеличиться в зависимости от продолжительности пребывания путешественника, категории гостиницы и количества экскурсий, культурных, спортивных и других мероприятий, которые он посетит", — говорится в сообщении.Для получения компенсации есть несколько условий. Так, программа длительностью не менее двух ночей должна проходить в Москве, а проживать гости должны в гостинице категории не менее трех звезд.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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