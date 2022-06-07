https://ria.ru/20220607/mitropolit-1793755013.html

Биография митрополита Антония

Биография митрополита Антония - РИА Новости, 07.06.2022

Биография митрополита Антония

Митрополит Антоний (в миру – Антон Юрьевич Севрюк) родился 12 октября 1984 года в Калинине (ныне Тверь). РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T15:10

2022-06-07T15:10

2022-06-07T15:10

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Митрополит Антоний (в миру – Антон Юрьевич Севрюк) родился 12 октября 1984 года в Калинине (ныне Тверь).В 2007 году окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию, в 2010 году – Санкт-Петербургскую духовную академию.Во время учебы в школе нес послушание алтарника и иподиакона в Воскресенском кафедральном соборе города Твери.Во время обучения в семинарии вел факультативный курс английского языка, был сотрудником сайта Санкт-Петербургской духовной академии.В октябре 2006 году ректором Санкт-Петербургской духовной академии архиепископом Тихвинским Константином был пострижен во чтеца.В марте 2007 году был направлен для прохождения стажировки на православное отделение богословского факультета Университета Йоенсуу (Финляндия), во время учебы нес послушание благочинного Иоанно-Богословского храма при духовной семинарии Финской Православной Церкви.В сентябре 2007 года был назначен стажером службы коммуникации Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. С октября 2007 года – референт председателя ОВЦС МП митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла (ныне – Святейший Патриарх Московский и всея Руси).В сентябре 2008 году был назначен преподавателем Смоленской духовной семинарии.С февраля 2009 года – личный секретарь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.5 марта 2009 года был пострижен в иночество с наречением имени Антоний в честь преподобномученика Антония Валаамского.8 марта 2009 года был рукоположен в сан иеродиакона.С апреля 2009 года по апрель 2011 года – руководитель личного секретариата Патриарха Московского и всея Руси.3 апреля 2010 года был рукоположен в сан иеромонаха с возложением набедренника.В марте-мае 2011 года – клирик Свято-Николаевского ставропигиального прихода города Рима.В мае 2011 года был назначен настоятелем ставропигиального храма в честь святой великомученицы Екатерины в Риме.12 июля 2011 года указом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла был назначен секретарем приходов Московского Патриархата в Италии.18 июля 2013 года был возведен в сан архимандрита.7 октября 2015 года был пострижен в мантию (монашеский постриг) с наречением имени Антоний в честь преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца.В октябре 2015 года был избран епископом Богородским, викарием Патриарха Московского и всея Руси, с поручением осуществлять архипастырское попечение приходов Московского Патриархата в Италии, также был назначен руководителем Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям.23 октября 2015 года был наречен в сан епископа. Хиротонисан 26 октября. Богослужения возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.В октябре 2015 года был назначен на должность настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне в Москве.В декабре 2015 года был включен в состав Высшего Церковного Совета РПЦ.В июле 2017 года был освобожден от должности управляющего Италийскими приходами Московского Патриархата и настоятеля ставропигиального храма святой великомученицы Екатерины в Риме.В сентябре-декабре 2017 года – временный управляющий Берлинской епархией.В декабре 2017 года решением Синода РПЦ был назначен управляющим Венско-Австрийской и Будапештско-Венгерской епархиями с титулом "Венский и Будапештский" и сохранением должности руководителя Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям. Также решением Синода ему было поручено временное управление приходами Московского Патриархата в Италии.1 февраля 2018 года был возведен в сан архиепископа.15 октября 2018 года был освобожден от временного управления приходами Московского Патриархата в Италии. 30 мая 2019 года был назначен Преосвященным Корсунским и Западноевропейским, Патриаршим экзархом Западной Европы, временно управляющим приходами Московского Патриархата в Италии, с освобождением от управления Венско-Австрийской и Будапештско-Венгерской епархиями и сохранением должности руководителя Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям.31 мая 2019 года был возведен в сан митрополита.7 июня 2022 года решением Синода РПЦ был назначен руководителем Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата и постоянным членом Синода, с титулом Волоколамский, с временным сохранением за ним управления экзархатом Западной Европы и должности руководителя Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям, с освобождением от управления Корсунской епархией. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, московский патриархат, русская православная церковь, московская патриархия, религия