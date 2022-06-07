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Пешеходный маршрут появится возле станции БКЛ "Нижегородская" в Москве
Пешеходный маршрут появится возле станции БКЛ "Нижегородская" в Москве - РИА Новости, 08.06.2022
Пешеходный маршрут появится возле станции БКЛ "Нижегородская" в Москве
Пешеходный маршрут появится возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) "Нижегородская" на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-07T09:05
2022-06-07T09:05
2022-06-08T14:54
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пешеходный маршрут появится возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) "Нижегородская" на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.В комплексе городского хозяйства добавили, что в зону благоустройства включены Проектируемые проезды №219 и №830, участок шоссе Фрезер от Перовского шоссе до 5-й Кабельной улицы, Перовское шоссе, Орехово-Зуевский и 1-й Карачаровский проезды, дублер Рязанского проспекта, 2-я Карачаровская улица.Заммэра подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Для горожан организованы удобные проходы.Сообщается, что для пассажиров общественного транспорта смонтируют восемь современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью.Также Бирюков сообщил, что в рамках благоустройства территорий возле станции БКЛ "Нижегородская" пройдут работы по озеленению. Запланирована высадка деревьев и кустарников, обустройство свыше 100 тысяч квадратных метров газона.
https://ria.ru/20220519/blagoustroystvo-1789396874.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости.
Пешеходный маршрут появится возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) "Нижегородская" на юго-востоке Москвы
, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжается масштабная работа по улучшению транспортной и пешеходной доступности пространств около станций Большой кольцевой линии метро. В этом году сделаем удобный маршрут от жилых кварталов к станции "Нижегородская", проект предусматривает комплекс работ и будет реализован с учетом планируемого увеличения пассажиропотока", - заявил Бирюков.
В комплексе городского хозяйства добавили, что в зону благоустройства включены Проектируемые проезды №219 и №830, участок шоссе Фрезер от Перовского шоссе до 5-й Кабельной улицы, Перовское шоссе, Орехово-Зуевский и 1-й Карачаровский проезды, дублер Рязанского проспекта, 2-я Карачаровская улица.
Заммэра подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Для горожан организованы удобные проходы.
"На территории, прилегающей к станции БКЛ "Нижегородская", приведем в порядок существующие тротуары и обустроим новые, заменим асфальт на проезжей части, сделаем парковочные карманы. Дополнительно установим фонари и уличные торшеры со светодиодными светильниками, организуем наземные переходы, оборудуем порядка 80 опор контрастного освещения, чтобы "зебра" и пешеход были заметнее для водителей", - рассказал Бирюков.
Сообщается, что для пассажиров общественного транспорта смонтируют восемь современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью.
Также Бирюков сообщил, что в рамках благоустройства территорий возле станции БКЛ "Нижегородская" пройдут работы по озеленению. Запланирована высадка деревьев и кустарников, обустройство свыше 100 тысяч квадратных метров газона.