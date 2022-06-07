https://ria.ru/20220607/marshrut-1794004159.html

Пешеходный маршрут появится возле станции БКЛ "Нижегородская" в Москве

Пешеходный маршрут появится возле станции БКЛ "Нижегородская" в Москве - РИА Новости, 08.06.2022

Пешеходный маршрут появится возле станции БКЛ "Нижегородская" в Москве

Пешеходный маршрут появится возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) "Нижегородская" на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-07T09:05

2022-06-07T09:05

2022-06-08T14:54

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пешеходный маршрут появится возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) "Нижегородская" на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.В комплексе городского хозяйства добавили, что в зону благоустройства включены Проектируемые проезды №219 и №830, участок шоссе Фрезер от Перовского шоссе до 5-й Кабельной улицы, Перовское шоссе, Орехово-Зуевский и 1-й Карачаровский проезды, дублер Рязанского проспекта, 2-я Карачаровская улица.Заммэра подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Для горожан организованы удобные проходы.Сообщается, что для пассажиров общественного транспорта смонтируют восемь современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью.Также Бирюков сообщил, что в рамках благоустройства территорий возле станции БКЛ "Нижегородская" пройдут работы по озеленению. Запланирована высадка деревьев и кустарников, обустройство свыше 100 тысяч квадратных метров газона.

https://ria.ru/20220519/blagoustroystvo-1789396874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

туризм, новости - туризм, городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков