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Калужская область передала в Первомайск школьные учебники
Калужская область передала в Первомайск школьные учебники - РИА Новости, 07.06.2022
Калужская область передала в Первомайск школьные учебники
Калужская область передала школьникам Первомайска в Луганской Народной Республике партию учебников, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T17:31
2022-06-07T17:31
2022-06-07T17:31
специальная военная операция на украине
калужская область
луганская народная республика
первомайск
ситуация в днр и лнр
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июня - РИА Новости. Калужская область передала школьникам Первомайска в Луганской Народной Республике партию учебников, сообщил губернатор Владислав Шапша.Ранее он сообщил, что находится в командировке в ЛНР, в частности, в городе Первомайск, над которым Калужская область взяла шефство."Важная задача – помочь наладить учебный процесс в школах Первомайска. Первая партия учебников - для школьников города от Калужской области", - написал Шапша в своем Telegram-канале.Он рассказал, что калужская делегация передала в ЛНР 8 тонн гуманитарного груза, это уже третья партия "от неравнодушных жителей Калужской области, предприятий, общественных организаций, волонтеров".
https://ria.ru/20220607/pomosch-1793777380.html
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калужская область, луганская народная республика, первомайск, ситуация в днр и лнр
Калужская область передала в Первомайск школьные учебники
Глава Калужской области Шапша: регион передал учебники школьникам Первомайска в ЛНР