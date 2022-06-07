https://ria.ru/20220607/lnr-1793798085.html

Калужская область передала в Первомайск школьные учебники

Калужская область передала в Первомайск школьные учебники - РИА Новости, 07.06.2022

Калужская область передала в Первомайск школьные учебники

Калужская область передала школьникам Первомайска в Луганской Народной Республике партию учебников, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T17:31

2022-06-07T17:31

2022-06-07T17:31

специальная военная операция на украине

калужская область

луганская народная республика

первомайск

ситуация в днр и лнр

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июня - РИА Новости. Калужская область передала школьникам Первомайска в Луганской Народной Республике партию учебников, сообщил губернатор Владислав Шапша.Ранее он сообщил, что находится в командировке в ЛНР, в частности, в городе Первомайск, над которым Калужская область взяла шефство."Важная задача – помочь наладить учебный процесс в школах Первомайска. Первая партия учебников - для школьников города от Калужской области", - написал Шапша в своем Telegram-канале.Он рассказал, что калужская делегация передала в ЛНР 8 тонн гуманитарного груза, это уже третья партия "от неравнодушных жителей Калужской области, предприятий, общественных организаций, волонтеров".

https://ria.ru/20220607/pomosch-1793777380.html

калужская область

луганская народная республика

первомайск

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калужская область, луганская народная республика, первомайск, ситуация в днр и лнр