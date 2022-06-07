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Калужская область передала в Первомайск школьные учебники - РИА Новости, 07.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Калужская область передала в Первомайск школьные учебники
Калужская область передала в Первомайск школьные учебники - РИА Новости, 07.06.2022
Калужская область передала в Первомайск школьные учебники
Калужская область передала школьникам Первомайска в Луганской Народной Республике партию учебников, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T17:31
2022-06-07T17:31
специальная военная операция на украине
калужская область
луганская народная республика
первомайск
ситуация в днр и лнр
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июня - РИА Новости. Калужская область передала школьникам Первомайска в Луганской Народной Республике партию учебников, сообщил губернатор Владислав Шапша.Ранее он сообщил, что находится в командировке в ЛНР, в частности, в городе Первомайск, над которым Калужская область взяла шефство."Важная задача – помочь наладить учебный процесс в школах Первомайска. Первая партия учебников - для школьников города от Калужской области", - написал Шапша в своем Telegram-канале.Он рассказал, что калужская делегация передала в ЛНР 8 тонн гуманитарного груза, это уже третья партия "от неравнодушных жителей Калужской области, предприятий, общественных организаций, волонтеров".
https://ria.ru/20220607/pomosch-1793777380.html
калужская область
луганская народная республика
первомайск
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калужская область, луганская народная республика, первомайск, ситуация в днр и лнр
17:31 07.06.2022
 
Калужская область передала в Первомайск школьные учебники

Глава Калужской области Шапша: регион передал учебники школьникам Первомайска в ЛНР

© РИА Новости / Анна Волкова / Перейти в фотобанкРаботники школы разбирают школьные учебники
Работники школы разбирают школьные учебники - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Анна Волкова
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Работники школы разбирают школьные учебники. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июня - РИА Новости. Калужская область передала школьникам Первомайска в Луганской Народной Республике партию учебников, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Ранее он сообщил, что находится в командировке в ЛНР, в частности, в городе Первомайск, над которым Калужская область взяла шефство.
"Важная задача – помочь наладить учебный процесс в школах Первомайска. Первая партия учебников - для школьников города от Калужской области", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что калужская делегация передала в ЛНР 8 тонн гуманитарного груза, это уже третья партия "от неравнодушных жителей Калужской области, предприятий, общественных организаций, волонтеров".
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