https://ria.ru/20220607/likvidatsiya-1793796738.html

Российский спецназ ликвидировал в Запорожской области разведгруппу ВСУ

Российский спецназ ликвидировал в Запорожской области разведгруппу ВСУ - РИА Новости, 07.06.2022

Российский спецназ ликвидировал в Запорожской области разведгруппу ВСУ

Уникальные кадры боя российских и украинских военных, в ходе которого была ликвидирована украинская разведгруппа — убиты двое и взят в плен один раненый, —... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T17:26

2022-06-07T17:26

2022-06-07T18:33

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. Уникальные кадры боя российских и украинских военных, в ходе которого была ликвидирована украинская разведгруппа — убиты двое и взят в плен один раненый, — оказались в распоряжении РИА Новости.Как рассказали РИА Новости российские силовики, группа спецназа Вооруженных сил в ходе поиска кочующего миномета организовала засаду в лесополосе, расположенной в тылу противника в Запорожской области.На видеокадрах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, видно, как российские военные из засады наблюдают с беспилотника за местностью. "Принял тебя, "птичка" (беспилотник. — Прим. ред.), три человека в нашу сторону, готовимся встречать", — говорит российский боец.Затем идет съемка с БПЛА: в посадках передвигается украинская группа. "Наблюдаем противника, ждем, пропустим чуть", — оценивает обстановку спецназовец. После того как украинские диверсанты выходят из-за кустов и начинается перестрелка, военные ВСУ падают, двое без движения, один делает несколько выстрелов, но группа российских бойцов подавляет огонь противника.Спецназовцы подбегают к украинцам, лежащим на земле, обнаруживают раненого. Затем его уносят."Сейчас он в плену, ему оказывается необходимая медицинская помощь", — заключил собеседник агентства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220606/pushki-1792948384.html

https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793470681.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уникальные кадры боя российских и украинских военных Уникальные кадры боя российских и украинских военных, в ходе которого была ликвидирована украинская разведгруппа – убиты двое и взят в плен один раненый – оказались в распоряжении РИА Новости. Как рассказали нам российские силовики, группа российского спецназа в поисках "кочующего" миномета организовала засаду в лесополосе в тылу противника в Запорожской области - и там проходила диверсионно-разведывательная группа украинской армии, которую засекли с беспилотника. 2022-06-07T17:26 true PT1M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, вооруженные силы украины, украина, запорожская область, в мире, владимир путин, донбасс