https://ria.ru/20220607/likvidatsiya-1793796738.html
Российский спецназ ликвидировал в Запорожской области разведгруппу ВСУ
Российский спецназ ликвидировал в Запорожской области разведгруппу ВСУ - РИА Новости, 07.06.2022
Российский спецназ ликвидировал в Запорожской области разведгруппу ВСУ
Уникальные кадры боя российских и украинских военных, в ходе которого была ликвидирована украинская разведгруппа — убиты двое и взят в плен один раненый, —... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T17:26
2022-06-07T17:26
2022-06-07T18:33
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
запорожская область
в мире
владимир путин
донбасс
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. Уникальные кадры боя российских и украинских военных, в ходе которого была ликвидирована украинская разведгруппа — убиты двое и взят в плен один раненый, — оказались в распоряжении РИА Новости.Как рассказали РИА Новости российские силовики, группа спецназа Вооруженных сил в ходе поиска кочующего миномета организовала засаду в лесополосе, расположенной в тылу противника в Запорожской области.На видеокадрах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, видно, как российские военные из засады наблюдают с беспилотника за местностью. "Принял тебя, "птичка" (беспилотник. — Прим. ред.), три человека в нашу сторону, готовимся встречать", — говорит российский боец.Затем идет съемка с БПЛА: в посадках передвигается украинская группа. "Наблюдаем противника, ждем, пропустим чуть", — оценивает обстановку спецназовец. После того как украинские диверсанты выходят из-за кустов и начинается перестрелка, военные ВСУ падают, двое без движения, один делает несколько выстрелов, но группа российских бойцов подавляет огонь противника.Спецназовцы подбегают к украинцам, лежащим на земле, обнаруживают раненого. Затем его уносят."Сейчас он в плену, ему оказывается необходимая медицинская помощь", — заключил собеседник агентства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220606/pushki-1792948384.html
https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793470681.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Уникальные кадры боя российских и украинских военных
Уникальные кадры боя российских и украинских военных, в ходе которого была ликвидирована украинская разведгруппа – убиты двое и взят в плен один раненый – оказались в распоряжении РИА Новости. Как рассказали нам российские силовики, группа российского спецназа в поисках "кочующего" миномета организовала засаду в лесополосе в тылу противника в Запорожской области - и там проходила диверсионно-разведывательная группа украинской армии, которую засекли с беспилотника.
2022-06-07T17:26
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PT1M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, украина, запорожская область, в мире, владимир путин, донбасс
17:26 07.06.2022 (обновлено: 18:33 07.06.2022)
Российский спецназ ликвидировал в Запорожской области разведгруппу ВСУ
РИА Новости показало видео ликвидации в Запорожской области разведгруппы ВСУ
МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. Уникальные кадры боя российских и украинских военных, в ходе которого была ликвидирована украинская разведгруппа — убиты двое и взят в плен один раненый, — оказались в распоряжении РИА Новости.
Как рассказали РИА Новости российские силовики, группа спецназа Вооруженных сил в ходе поиска кочующего миномета организовала засаду в лесополосе, расположенной в тылу противника в Запорожской области.
"Однако по предполагаемому маршруту вместо минометного расчета проходила диверсионно-разведывательная группа ВСУ, которую засекли с беспилотника. Было принято решение "отработать" группу. В результате в рядах ВСУ двое убитых и один тяжелораненый", — заявил собеседник агентства в силовых структурах.
На видеокадрах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, видно, как российские военные из засады наблюдают с беспилотника за местностью. "Принял тебя, "птичка" (беспилотник. — Прим. ред.), три человека в нашу сторону, готовимся встречать", — говорит российский боец.
Затем идет съемка с БПЛА: в посадках передвигается украинская группа. "Наблюдаем противника, ждем, пропустим чуть", — оценивает обстановку спецназовец. После того как украинские диверсанты выходят из-за кустов и начинается перестрелка, военные ВСУ падают, двое без движения, один делает несколько выстрелов, но группа российских бойцов подавляет огонь противника.
Спецназовцы подбегают к украинцам, лежащим на земле, обнаруживают раненого. Затем его уносят.
"Сейчас он в плену, ему оказывается необходимая медицинская помощь", — заключил собеседник агентства.
Россия
с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.