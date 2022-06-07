https://ria.ru/20220607/lechenie-1793772798.html

Эксперты обсудили вопросы приверженности граждан лечению при ССЗ

Эксперты обсудили вопросы приверженности граждан лечению при ССЗ - РИА Новости, 07.06.2022

Эксперты обсудили вопросы приверженности граждан лечению при ССЗ

Всероссийский союз пациентов (ВСП) провел 2 июня в пресс-центре МИА "Россия сегодня" пресс-конференцию, на которой представители исполнительной и... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T16:16

2022-06-07T16:16

2022-06-07T16:16

пресс-релизы

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МОСКВА, 7 июн - Информационная служба Всероссийского союза пациентов. Всероссийский союз пациентов (ВСП) провел 2 июня в пресс-центре МИА "Россия сегодня" пресс-конференцию, на которой представители исполнительной и законодательной власти, ведущих научно-исследовательских институтов обсудили эффективность реализации госпрограмм в области повышения приверженности граждан лечению при сердечно-сосудистых заболеваниях (ССЗ), механизм сотрудничества с целью повышения приверженности граждан лечению, а также анонсировали информационную кампанию #ЧтобыЖитьДолго.В России около 35 миллионов человек имеют сердечно-сосудистые заболевания. ССЗ вносят наибольший вклад в показатель смертности. По оценкам ВОЗ, примерно 80% преждевременных инфарктов и инсультов можно было предотвратить за счет изменения качества жизни, повышения доступности лечения.Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв, открывая пресс-конференцию, отметил большой путь, который ВСП уже прошел по решению задачи совершенствования диагностики, лечения, лекарственного обеспечения пациентов с ССЗ. В ходе экспертных сессий, форумов ВСП с профессиональным экспертным сообществом были разработаны практические инициативы, идет обсуждение их реализации с властью."Удалось организовать командную работу с привлечением авторитетных лидеров мнений в области ССЗ, совместными усилиями решать задачу по повышению приверженности лечению пациентов. Информированный, заинтересованный, пациент к тому же является ключевым элементом современной пациент-ориентированной модели здравоохранения. При поддержке власти, экспертного сообщества ВСП открывает национальную информационную кампанию, направленную на повышение информированности, приверженности лечению граждан", - отметил Юрий Жулёв.Национальная информационная кампания #ЧтобыЖитьДолго стартует 2 июня. Цель кампании – повысить осведомленность о факторах риска ССЗ, важности диспансеризации и необходимости приверженности назначенной терапии. В плане продвижения кампании - запуск "Горячей линии", одноименного сайта, активность в социальных сетях. На ресурсах в сети Интернет будет доступна актуальная и содержательная информация для граждан, организовано проведение викторин, обучающих программ, опросов.Инициативы по снижению смертности от болезней системы кровообращения и повышению приверженности граждан лечению также разрабатываются на площадке Совета Федерации, в этой работе тоже участвуют представители ВСП. Сенатор Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый рассказал о ближайших инициативах в этой сфере."С 2020 года все пациенты, перенесшие острые сердечно-сосудистые события, обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами на амбулаторном этапе. Ежегодно на эти цели из федерального бюджета выделяются субсидии в размере 10,2 миллиарда рублей. Однако, не все регионы успевают их осваивать, препараты не доходят до пациентов. В наших планах – инициировать обсуждение вопроса о ликвидации или ограничении возможности перераспределения субсидий, а также увеличения сроков льготного обеспечения до трех лет, числа заболеваний, наименований препаратов в рамках программы", - рассказал Владимир Круглый.О достижениях в лечении ССЗ и вкладе приверженности пациента в результат лечения рассказала заместитель гендиректора по научно-аналитической работе и профилактической кардиологии ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии им. ак. Е.И. Чазова" Минздрава России Нана Погосова."Мы научились хорошо справляться с острыми коронарными состояниями. Госпитальная летальность в 2022 году опустилась до плановых значений - 11,3%. Но умирают люди не от острых заболеваний, а от хронических патологий. Из них основной вклад в смертность вносит ишемическая болезнь сердца (48% от других причин смертности). Взять под контроль пациентов высокого риска необходимо. Расходы на лечение пациентов с хронической сердечной недостаточностью составляют 0,6% от ВВП страны, ежегодно на эти цели тратится порядка 82 миллиарда рублей. Дополнительно 70 миллиардов рублей тратится на уход за пациентами (за счет снижения производительности труда членов их семей)", - сказала Нана Погосова.Центр планирует подготовить необходимый пациенту контент на пути его выздоровления, обеспечить доступность информации через пациентские организации.По мнению Оксаны Драпкиной, директора ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины" Минздрава России, главного внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, президента Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний, среди главных факторов снижения смертности – приверженность пациента лечению, вовремя назначенное лечение и прием препарата, доступность льготной лекарственной терапии. От того, насколько пациент будет следовать рекомендациям врача, во многом зависит успешность терапии. Возможно снизить смертность пациентов с коморбидностью и высоким риском смерти в течение года.Надежда Звартау, заместитель гендиректора по работе с регионами ФГБУ "НМИЦ имени В. А. Алмазова" Минздрава России, начальник управления по реализации федеральных проектов, доцент кафедры внутренних болезней Института медицинского образования рассказала об эффективности реализуемой в России программы помощи пациентам после инфарктов и инсультов."Программа льготного лекарственного обеспечения для пациентов с острой сердечной патологией и хроническими сердечными состояниями является не только уникальной, но и позволяет достичь хороших результатов за счет ряда факторов. Программа создала предпосылки для следования пациентом рекомендациям врача, существенному улучшению взаимодействия между амбулаторией и стационаром (до 80% пациентов встают на диспансерный учет и обеспечиваются препаратами в течение двух лет после сердечно-сосудистого события). В части развития программы мы работаем над расширением классификации, увеличением категорий пациентов, повышением качества реализации программы в регионах, информированности врачей", - сказала Надежда Звартау.Усилия Всероссийского союза пациентов и экспертов будут поддержаны Минздравом России. Об этом в своем выступлении говорил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай."То, что пациентское сообщество выступило с инициативой по объединению усилий в части борьбы с ССЗ, повышения приверженности граждан лечению само по себе является беспрецедентным фактом и должно стать стандартом при взаимодействии с властью с точки зрения эффективности такого подхода. Все, что делается без участия тех, кто заинтересован в этих решениях, может иметь низкую эффективность", - подчеркнул Олег Салагай.По словам замминистра, в 2021 году Минздрав реализовал 6,5 тысяч различных мероприятий в рамках федпроекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". #ЧтобыЖитьДолго станет частью большой федеральной кампании, будет способствовать накоплению передового опыта, его применения, в том числе, в регионах.Дефицит информации порождает высокие риски для пациентов. Этой темы коснулся в своем выступлении сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. По его словам, информационная кампания будет нацелена на самые актуальные вопросы - повышение образовательного уровня в вопросах контроля факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, приверженности пациентов врачебным рекомендациям, информирования их о своих правах и обязанностях при получении медицинской и лекарственной помощи, помощи в вопросах маршрутизации.Партнерский материал. 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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы