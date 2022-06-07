Рейтинг@Mail.ru
Спецпредставитель США: Вашингтон ждет большей кооперации от Китая по КНДР - РИА Новости, 07.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220607/kndr-1793825341.html
Спецпредставитель США: Вашингтон ждет большей кооперации от Китая по КНДР
Спецпредставитель США: Вашингтон ждет большей кооперации от Китая по КНДР - РИА Новости, 07.06.2022
Спецпредставитель США: Вашингтон ждет большей кооперации от Китая по КНДР
США хотели бы более активной кооперации от Китая в разрешении кризиса вокруг ракетных пусков КНДР, однако недавнее использование права вето на голосовании в... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T18:57
2022-06-07T18:57
в мире
сша
китай
оон
кндр (северная корея)
японское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770174787_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_755390d689f13c3e1ec92fd18bc413fa.jpg
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США хотели бы более активной кооперации от Китая в разрешении кризиса вокруг ракетных пусков КНДР, однако недавнее использование права вето на голосовании в Совбезе ООН не позволяет об этом говорить, заявил американский спецпредставитель по КНДР Сон Ким.В минувший четверг Россия и Китай наложили вето на предложенную США резолюцию об ужесточении санкций против КНДР за серию ракетных испытаний, проведенных днем ранее.В воскресенье КНДР с 9:08 по 9:43 (с 3:08 по 3:43 мск) пустила из ряда мест восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски межконтинентальных баллистических ракет, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.Как сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейский объединенный комитет начальников штабов, в ответ на это Южная Корея и США провели свои ракетные пуски.
https://ria.ru/20220605/ssha-1793249914.html
сша
китай
кндр (северная корея)
японское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770174787_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_d1175786bb5847c8154f6c75749d6842.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, оон, кндр (северная корея), японское море
18:57 07.06.2022
 
Спецпредставитель США: Вашингтон ждет большей кооперации от Китая по КНДР

Американский спецпредставитель Сон Ким: США ожидают большей кооперации от Китая по КНДР

© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Трансляция выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США хотели бы более активной кооперации от Китая в разрешении кризиса вокруг ракетных пусков КНДР, однако недавнее использование права вето на голосовании в Совбезе ООН не позволяет об этом говорить, заявил американский спецпредставитель по КНДР Сон Ким.
В минувший четверг Россия и Китай наложили вето на предложенную США резолюцию об ужесточении санкций против КНДР за серию ракетных испытаний, проведенных днем ранее.
"Мы надеемся, что Китай проявит большую вовлеченность в совместной работе с нами над разрешением сложившейся ситуации", - сказал Ким в ходе спецбрифинга. По словам представителя американской администрации, "последнее голосование (в Совбезе) ООН является свидетельством того, что США пока не видят необходимого уровня кооперации со стороны КНР".
В воскресенье КНДР с 9:08 по 9:43 (с 3:08 по 3:43 мск) пустила из ряда мест восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски межконтинентальных баллистических ракет, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.
Как сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейский объединенный комитет начальников штабов, в ответ на это Южная Корея и США провели свои ракетные пуски.
Военнослужащие США - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 11:37
Fox News: Китай одним решением может оставить США без оружия
 
В миреСШАКитайООНКНДР (Северная Корея)Японское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала