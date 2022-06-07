https://ria.ru/20220607/kndr-1793825341.html

Спецпредставитель США: Вашингтон ждет большей кооперации от Китая по КНДР

Спецпредставитель США: Вашингтон ждет большей кооперации от Китая по КНДР - РИА Новости, 07.06.2022

Спецпредставитель США: Вашингтон ждет большей кооперации от Китая по КНДР

США хотели бы более активной кооперации от Китая в разрешении кризиса вокруг ракетных пусков КНДР, однако недавнее использование права вето на голосовании в... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T18:57

2022-06-07T18:57

2022-06-07T18:57

в мире

сша

китай

оон

кндр (северная корея)

японское море

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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США хотели бы более активной кооперации от Китая в разрешении кризиса вокруг ракетных пусков КНДР, однако недавнее использование права вето на голосовании в Совбезе ООН не позволяет об этом говорить, заявил американский спецпредставитель по КНДР Сон Ким.В минувший четверг Россия и Китай наложили вето на предложенную США резолюцию об ужесточении санкций против КНДР за серию ракетных испытаний, проведенных днем ранее.В воскресенье КНДР с 9:08 по 9:43 (с 3:08 по 3:43 мск) пустила из ряда мест восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски межконтинентальных баллистических ракет, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.Как сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейский объединенный комитет начальников штабов, в ответ на это Южная Корея и США провели свои ракетные пуски.

https://ria.ru/20220605/ssha-1793249914.html

сша

китай

кндр (северная корея)

японское море

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в мире, сша, китай, оон, кндр (северная корея), японское море