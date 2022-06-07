Спецпредставитель США: Вашингтон ждет большей кооперации от Китая по КНДР
Американский спецпредставитель Сон Ким: США ожидают большей кооперации от Китая по КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США хотели бы более активной кооперации от Китая в разрешении кризиса вокруг ракетных пусков КНДР, однако недавнее использование права вето на голосовании в Совбезе ООН не позволяет об этом говорить, заявил американский спецпредставитель по КНДР Сон Ким.
"Мы надеемся, что Китай проявит большую вовлеченность в совместной работе с нами над разрешением сложившейся ситуации", - сказал Ким в ходе спецбрифинга. По словам представителя американской администрации, "последнее голосование (в Совбезе) ООН является свидетельством того, что США пока не видят необходимого уровня кооперации со стороны КНР".
В воскресенье КНДР с 9:08 по 9:43 (с 3:08 по 3:43 мск) пустила из ряда мест восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски межконтинентальных баллистических ракет, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.
Как сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейский объединенный комитет начальников штабов, в ответ на это Южная Корея и США провели свои ракетные пуски.