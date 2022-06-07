https://ria.ru/20220607/kitay-1793743399.html

В Китае раскрыли эгоистичные цели США в поставках оружия Украине

В Китае раскрыли эгоистичные цели США в поставках оружия Украине - РИА Новости, 07.06.2022

В Китае раскрыли эгоистичные цели США в поставках оружия Украине

Конфликт на Украине самым лучшим образом показывает эгоистичность США и их международной политики, пишет Global Times. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:37

2022-06-07T14:37

2022-06-07T16:18

украина

россия

сша

спецоперация

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Конфликт на Украине самым лучшим образом показывает эгоистичность США и их международной политики, пишет Global Times.Издание обратило внимание на решение Джо Байдена передать Киеву "более продвинутые ракетные системы и боеприпасы", а также на предупреждение Владимира Путина о том, что очередные поставки нацелены на затягивание конфликта и Россия нанесет удар по новым целям."Американская военная помощь давно превзошла свою оригинальную цель помощи Украине в конфликте с Россией. США учли свои национальные интересы, их военная поддержка Украине теперь подогнана под стратегическую цель — борьбу за мировое влияние", — прокомментировал ситуацию профессор Школы международных отношений Пекинского университета международных исследований Сюй Лян.В статье отмечается, что ключ к решению конфликта находится у Вашингтона, но он специально усиливает напряжение между Россией и Украиной и всячески препятствует мирному урегулированию. Ставя свои интересы превыше всего, Америка не заботится о благополучии и развитии жителей тех стран, которые называет своими "союзниками" и "партнерами"."С вывода войск из Сирии и провала в Афганистане и заканчивая нынешними планами на Украине США всегда хотели контролировать ситуацию из закулисья. <…> Вашингтон должен серьезно отнестись к предупреждению Путина и не развязывать третью мировую войну. Он должен понять, что больше не единственный, кто может диктовать свои условия другим странам и определять мировой порядок", — резюмирует издание.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью. Новый пакет американской военной помощи включает четыре современные реактивные системы залпового огня HIMARS, способные в передаваемом оснащении поражать цели на расстоянии до 80 километров.Владимир Зеленский ранее пообещал не использовать эти системы для нанесения ударов по территории России. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что у Москвы нет кредита доверия к украинской стороне, ведь минские договоренности также перестали существовать по вине Киева.

https://ria.ru/20220607/nato-1793627453.html

https://ria.ru/20220605/ssha-1793249914.html

https://ria.ru/20220607/zapad-1793600674.html

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украина, россия, сша, спецоперация