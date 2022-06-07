https://ria.ru/20220607/italiya-1793795284.html
Посольство в Риме раскритиковало итальянские СМИ за трактовку вызова посла
Посольство в Риме раскритиковало итальянские СМИ за трактовку вызова посла - РИА Новости, 07.06.2022
Посольство в Риме раскритиковало итальянские СМИ за трактовку вызова посла
Публикации в итальянских СМИ о теме беседы посла России в Риме и генерального секретаря МИД Италии содержат ее "своеобразную интерпретацию", сообщили в... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T17:20
2022-06-07T17:20
2022-06-07T18:45
в мире
россия
италия
мид италии
сергей разов
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РИМ, 7 июн — РИА Новости. Публикации в итальянских СМИ о теме беседы посла России в Риме и генерального секретаря МИД Италии содержат ее "своеобразную интерпретацию", сообщили в дипмиссии.Накануне посла Сергея Разова вызвали в МИД Италии и сделали представление в связи с якобы "недопустимыми и оскорбительными" высказываниями со стороны российского внешнеполитического ведомства в отношении итальянских властей и СМИ.В представительстве напомнили, что официальную информацию об этой встрече разместили на сайтах МИД Италии и посольства России в Риме, где "обратили внимание на весьма своеобразную интерпретацию" рядом СМИ ее содержания. Вместе с тем сегодняшние публикации, отмечает посольство, заставляют усомниться в уверениях, что им "не требуются уроки журналистского дела", о чем заявлял глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.В посольстве назвали трактовку содержания встречи, на которой не было журналистов, недобросовестной и пристрастной."Распространение на массовую аудиторию такой информации может лишь дезориентировать читательскую аудиторию, бросить дополнительную тень на Россию и посольство, представляющее ее интересы в Италии", — сообщили там.Ранее МИД России опубликовал доклад о нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах. В нем сообщалось, что диппредставительства в Италии регулярно получают от них сообщения об угрозах. В министерстве также рассказали о масштабной кампании в Италии против российской культуры, отказах в обслуживании россиян со стороны отдельных банков и ограничении доступа к российским СМИ.В посольстве в Риме подчеркнули, что итальянские медиа используют только западные или украинские источники при освещении спецоперации."Ангажированный подход оказывает ключевое влияние на отношение со стороны итальянцев к проживающим в стране гражданам России, а также русскоговорящим выходцам из бывшего СССР", — отметили там.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220606/italiya-1793476297.html
https://ria.ru/20220605/zapad-1793219517.html
https://ria.ru/20220531/italiya-1792085110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, италия, мид италии, сергей разов
17:20 07.06.2022 (обновлено: 18:45 07.06.2022)
Посольство в Риме раскритиковало итальянские СМИ за трактовку вызова посла
Посольство в Риме: итальянские СМИ своеобразно интерпретируют вызов посла Разова в МИД
РИМ, 7 июн — РИА Новости.
Публикации в итальянских СМИ о теме беседы посла России в Риме и генерального секретаря МИД Италии содержат ее "своеобразную интерпретацию", сообщили
в дипмиссии.
Накануне посла Сергея Разова вызвали в МИД Италии и сделали представление в связи с якобы "недопустимыми и оскорбительными" высказываниями со стороны российского внешнеполитического ведомства в отношении итальянских властей и СМИ.
В представительстве напомнили, что официальную информацию об этой встрече разместили на сайтах МИД Италии и посольства России в Риме
, где "обратили внимание на весьма своеобразную интерпретацию" рядом СМИ ее содержания. Вместе с тем сегодняшние публикации, отмечает посольство, заставляют усомниться в уверениях, что им "не требуются уроки журналистского дела", о чем заявлял глава МИД Италии Луиджи Ди Майо
.
В посольстве назвали трактовку содержания встречи, на которой не было журналистов, недобросовестной и пристрастной.
"Распространение на массовую аудиторию такой информации может лишь дезориентировать читательскую аудиторию, бросить дополнительную тень на Россию и посольство, представляющее ее интересы в Италии", — сообщили там.
Ранее МИД России опубликовал доклад о нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах. В нем сообщалось, что диппредставительства в Италии регулярно получают от них сообщения об угрозах. В министерстве также рассказали о масштабной кампании в Италии против российской культуры, отказах в обслуживании россиян со стороны отдельных банков и ограничении доступа к российским СМИ.
В посольстве в Риме подчеркнули, что итальянские медиа используют только западные или украинские источники при освещении спецоперации.
"Ангажированный подход оказывает ключевое влияние на отношение со стороны итальянцев к проживающим в стране гражданам России, а также русскоговорящим выходцам из бывшего СССР", — отметили там.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.