12:23 07.06.2022 (обновлено: 13:03 07.06.2022)
Compact: Европа будет гореть из-за американской военной помощи Зеленскому
Compact: поставки американского оружия Зеленскому тянут Германию в "ядерную бездну"
© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Американское оружие, поставляемое режиму Зеленского, только способствует эскалации украинского кризиса, а также ставит страны НАТО, в первую очередь Германию, под угрозу, пишет немецкий портал Compact.
"США поставили Киеву боеприпасы с дальностью 80 километров и заставили украинцев заверить их, что они не будут обстреливать ими Россию. Но кто будет контролировать, как украинская армия применяет эту систему вооружения? Что, если украинцы достанут ракетные боеприпасы на 300 километров в другом месте? Расстояние от Киева до Москвы — около 750 километров. Если довести эту мобильную систему вооружения до самой северной точки границы с Россией, расстояние быстро сократится почти вдвое", — пояснил обозреватель.
Такая беспечность, по его мнению, типична для Вашингтона: Соединенные Штаты ведут себя на Украине исходя из собственных амбиций по расширению влияния, ни во что не ставя союзников.
"Типичные США: разжечь конфликт, а потом доставить оружие в зону боевых действий, чтобы не пачкать руки. А последствия этой безответственной политики почувствуют на себе европейцы. Тем более что НАТО, особенно Германия, позволяет доставлять на Украину тяжелое вооружение, такое как танки, и тем самым способствует распространению очага конфликта", — отмечается в статье.
Кроме того, автор напомнил о поставках немецкого оружия Киеву: по информации Compact, бундесвер передаст Украине ЗРК Iris-T, стоимость каждой единицы которых составляет 140 миллионов евро, четыре реактивные системы залпового огня, современные радиолокаторы и танки систем Marder и Leopard 1.
"Это явно делает Германию участницей конфликта, и России больше не будет нужды соблюдать соглашение о перемирии от 1945 года и договор об окончательном урегулировании в отношении Германии от 1991-го. Воинственное объединение НАТО втягивает нас в ядерную бездну и используется США как прикрытие тайной политики экспансии. В конце концов гореть будет Европа", — подытожил обозреватель.
Власти Украины неоднократно обращались к странам Запада с просьбой наладить передачу оружия. Так, Киев не раз обвинял Германию в слишком медленных темпах поставок различных видов вооружений. Выступая на форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают.
Россия направила всем странам, участвующим в поставкам оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для Вооруженных сил.