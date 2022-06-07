https://ria.ru/20220607/germaniya-1793698390.html

Compact: Европа будет гореть из-за американской военной помощи Зеленскому

Compact: Европа будет гореть из-за американской военной помощи Зеленскому - РИА Новости, 07.06.2022

Compact: Европа будет гореть из-за американской военной помощи Зеленскому

Американское оружие, поставляемое режиму Зеленского, только способствует эскалации украинского кризиса, а также ставит страны НАТО, в первую очередь Германию,... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T12:23

2022-06-07T12:23

2022-06-07T13:03

в мире

владимир зеленский

сергей лавров

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германия

украина

нато

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Американское оружие, поставляемое режиму Зеленского, только способствует эскалации украинского кризиса, а также ставит страны НАТО, в первую очередь Германию, под угрозу, пишет немецкий портал Compact.По словам автора статьи, поставки Украине ракетной системы HIMARS, даже с боеприпасами малой дальности, провоцируют Киев использовать западное оружие на российской территории."США поставили Киеву боеприпасы с дальностью 80 километров и заставили украинцев заверить их, что они не будут обстреливать ими Россию. Но кто будет контролировать, как украинская армия применяет эту систему вооружения? Что, если украинцы достанут ракетные боеприпасы на 300 километров в другом месте? Расстояние от Киева до Москвы — около 750 километров. Если довести эту мобильную систему вооружения до самой северной точки границы с Россией, расстояние быстро сократится почти вдвое", — пояснил обозреватель.Такая беспечность, по его мнению, типична для Вашингтона: Соединенные Штаты ведут себя на Украине исходя из собственных амбиций по расширению влияния, ни во что не ставя союзников.Кроме того, автор напомнил о поставках немецкого оружия Киеву: по информации Compact, бундесвер передаст Украине ЗРК Iris-T, стоимость каждой единицы которых составляет 140 миллионов евро, четыре реактивные системы залпового огня, современные радиолокаторы и танки систем Marder и Leopard 1."Это явно делает Германию участницей конфликта, и России больше не будет нужды соблюдать соглашение о перемирии от 1945 года и договор об окончательном урегулировании в отношении Германии от 1991-го. Воинственное объединение НАТО втягивает нас в ядерную бездну и используется США как прикрытие тайной политики экспансии. В конце концов гореть будет Европа", — подытожил обозреватель.Власти Украины неоднократно обращались к странам Запада с просьбой наладить передачу оружия. Так, Киев не раз обвинял Германию в слишком медленных темпах поставок различных видов вооружений. Выступая на форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают.Россия направила всем странам, участвующим в поставкам оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для Вооруженных сил.

https://radiosputnik.ria.ru/20220606/lavrov-1793481154.html

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793299234.html

https://ria.ru/20220605/oruzhie-1793251504.html

киев

германия

украина

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир зеленский, сергей лавров, киев, германия, украина, нато