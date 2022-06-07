https://ria.ru/20220607/finansirovanie-1793776092.html

На Украине предложили остановить госфинансирование партий в военное время

На Украине предложили остановить госфинансирование партий в военное время - РИА Новости, 07.06.2022

На Украине предложили остановить госфинансирование партий в военное время

Нацагентство противодействия коррупции Украины (НАПК) предлагает украинскому парламенту остановить на время военного положения госфинансирование партий и... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T16:16

2022-06-07T16:16

2022-06-07T16:23

специальная военная операция на украине

в мире

руслан стефанчук

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донбасс

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 июня - РИА Новости. Нацагентство противодействия коррупции Украины (НАПК) предлагает украинскому парламенту остановить на время военного положения госфинансирование партий и направить эти деньги на нужды украинских военных."НАПК предлагает парламенту остановить государственное финансирование партий на период действия военного положения и направить эти средства на нужды обороны, в том числе потребности ВСУ", - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.По информации ведомства, соответствующее обращение направлено спикеру парламента Руслану Стефанчуку.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220606/ukraina-1793517872.html

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