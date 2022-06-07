Рейтинг@Mail.ru
На Украине предложили остановить госфинансирование партий в военное время - РИА Новости, 07.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/finansirovanie-1793776092.html
На Украине предложили остановить госфинансирование партий в военное время
На Украине предложили остановить госфинансирование партий в военное время - РИА Новости, 07.06.2022
На Украине предложили остановить госфинансирование партий в военное время
Нацагентство противодействия коррупции Украины (НАПК) предлагает украинскому парламенту остановить на время военного положения госфинансирование партий и... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T16:16
2022-06-07T16:23
специальная военная операция на украине
в мире
руслан стефанчук
украина
россия
донбасс
владимир путин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_4c734a2ddb177c904a2aa3b94a6c3cc2.jpg
МОСКВА, 7 июня - РИА Новости. Нацагентство противодействия коррупции Украины (НАПК) предлагает украинскому парламенту остановить на время военного положения госфинансирование партий и направить эти деньги на нужды украинских военных."НАПК предлагает парламенту остановить государственное финансирование партий на период действия военного положения и направить эти средства на нужды обороны, в том числе потребности ВСУ", - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.По информации ведомства, соответствующее обращение направлено спикеру парламента Руслану Стефанчуку.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220606/ukraina-1793517872.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_5c02b2a57a46882dd461e3801cc89a21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, руслан стефанчук, украина, россия, донбасс, владимир путин, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
16:16 07.06.2022 (обновлено: 16:23 07.06.2022)
 
На Украине предложили остановить госфинансирование партий в военное время

На Украине предложили остановить госфинансирование партий на время военного положения

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июня - РИА Новости. Нацагентство противодействия коррупции Украины (НАПК) предлагает украинскому парламенту остановить на время военного положения госфинансирование партий и направить эти деньги на нужды украинских военных.
"НАПК предлагает парламенту остановить государственное финансирование партий на период действия военного положения и направить эти средства на нужды обороны, в том числе потребности ВСУ", - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 16:21
В Раде предложили освобождать от наказания осужденных пленных при их обмене
По информации ведомства, соответствующее обращение направлено спикеру парламента Руслану Стефанчуку.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 12:37Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.06.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРуслан СтефанчукУкраинаРоссияДонбассВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала