https://ria.ru/20220607/evakuatsiya-1793859356.html
Россия за сутки эвакуировала с Украины, из ДНР и ЛНР 22,7 тысячи человек
Россия за сутки эвакуировала с Украины, из ДНР и ЛНР 22,7 тысячи человек - РИА Новости, 07.06.2022
Россия за сутки эвакуировала с Украины, из ДНР и ЛНР 22,7 тысячи человек
России за сутки удалось, несмотря на противодействие Киева, эвакуировать 22,7 тысячи человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР, заявил во вторник на... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T21:46
2022-06-07T21:46
2022-06-07T21:50
специальная военная операция на украине
россия
украина
луганская народная республика
национальный центр управления обороной рф
михаил мизинцев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. России за сутки удалось, несмотря на противодействие Киева, эвакуировать 22,7 тысячи человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР, заявил во вторник на брифинге руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 22 695 человек, в том числе 3 069 детей", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что всего с начала спецоперации эвакуированы уже более 1,7 миллиона человек, из них более 276 тысяч - дети. Границу РФ пересекли почти 250 тысяч личных автомобилей.Мизинцев напомнил, что в субъектах РФ работают более 9,5 тысяч пунктов временного размещения. Беженцам помогают в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий.По словам Мизинцева, за сутки от иностранных и украинских граждан поступило 82 обращения с просьбами об эвакуации на территории России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего таких обращений более 2,75 миллиона.
https://ria.ru/20220607/obvineniya-1793844060.html
россия
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, луганская народная республика, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев
21:46 07.06.2022 (обновлено: 21:50 07.06.2022)
Россия за сутки эвакуировала с Украины, из ДНР и ЛНР 22,7 тысячи человек
Минобороны: Россия эвакуировала 22,7 тысячи человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР