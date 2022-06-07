https://ria.ru/20220607/donetsk-1793779231.html

Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку - РИА Новости, 07.06.2022

Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку

Украинские войска за семь минут выпустили еще 11 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T16:28

2022-06-07T16:28

2022-06-07T16:32

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

донецк (днр)

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ОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска за семь минут выпустили еще 11 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Георгиевка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.12 – населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о 12 обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град". В результате одного из обстрелов города погиб мирный житель.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220607/ukraina-1793765399.html

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

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донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр)