https://ria.ru/20220607/donetsk-1793752231.html

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку - РИА Новости, 07.06.2022

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку

Украинские войска обстреляли во вторник Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T15:02

2022-06-07T15:02

2022-06-07T15:02

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным ведомства, в понедельник украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 35 снарядов калибром 155 миллиметров, 21 снаряд калибром 122 миллиметра, 20 снарядов калибром 122 миллиметра и 15 ракет из БМ-21 "Град". Также представительство ДНР в СЦКК сообщило, что при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка погиб один мирный житель.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220607/artilleriya-1793685925.html

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донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины