https://ria.ru/20220607/dogovor-1793762400.html

Джонсон заявил, что Зеленского нельзя принуждать к "плохому" миру с Россией

Джонсон заявил, что Зеленского нельзя принуждать к "плохому" миру с Россией - РИА Новости, 07.06.2022

Джонсон заявил, что Зеленского нельзя принуждать к "плохому" миру с Россией

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Владимира Зеленского нельзя принуждать к заключению невыгодного для Украины мирного соглашения с РФ, сообщает газета... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T15:32

2022-06-07T15:32

2022-06-07T15:32

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

великобритания

борис джонсон

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Владимира Зеленского нельзя принуждать к заключению невыгодного для Украины мирного соглашения с РФ, сообщает газета Guardian со ссылкой на заявление представителя британского политика, сделанное после заседания кабинета министров во вторник."Он (Джонсон) заявил, что крайне важно, чтобы на Зеленского не оказывалось давление с целью заключения плохого мирного соглашения, отметив, что такие договоры не длятся долго", - приводит издание слова представителя Джонсона. Он добавил, что Джонсон пообещал продолжать оказывать поддержку Украине. Он также отметил, сославшись на главу МИД Британии Лиз Трасс, что Лондон готовит новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине.Ранее Зеленский заявлял, что в мире нарастает усталость от ситуации на Украине и Киев начинают толкать к невыгодному для него результату в вопросе договоренностей с РФ.Украина и Россия вели переговоры о дипломатическом урегулировании конфликта практически с начала российской военной операции, но в апреле диалог был прерван. МИД РФ позднее заявлял, что Киев сам поставил переговоры с РФ на паузу и не ответил на предложения Москвы по проекту договора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что руководство Украины постоянно делает противоречащие друг другу заявления, что не позволяет понять, чего хочет Киев, а "переговоры сейчас заморожены по решению и в соответствии с линией, избранной украинской стороной".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220528/politika-1791370734.html

https://ria.ru/20220528/britaniya-1791254118.html

https://ria.ru/20220519/postavki-1789542376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, великобритания, борис джонсон, ситуация в днр и лнр