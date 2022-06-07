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ВСУ выпустили более 390 снарядов и мин по населенным пунктам в ДНР - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/dnr-1793837144.html
ВСУ выпустили более 390 снарядов и мин по населенным пунктам в ДНР
ВСУ выпустили более 390 снарядов и мин по населенным пунктам в ДНР - РИА Новости, 07.06.2022
ВСУ выпустили более 390 снарядов и мин по населенным пунктам в ДНР
Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток украинские войска выпустили более 390 снарядов и мин, в том числе из "Града", по 13 населенным пунктам... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T19:41
2022-06-07T19:47
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток украинские войска выпустили более 390 снарядов и мин, в том числе из "Града", по 13 населенным пунктам республики."С начала текущих суток противник выпустил более 390 снарядов и мин из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 155, 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм минометов. Огонь велся по районам 13 населенных пунктов Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что в результате обстрелов погибли два мирных жителя, шесть получили ранения, повреждено 18 жилых домов и десять объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220525/svetlodarsk-1790542667.html
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донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
19:41 07.06.2022 (обновлено: 19:47 07.06.2022)
 
ВСУ выпустили более 390 снарядов и мин по населенным пунктам в ДНР

В ДНР сообщили, что ВСУ с начала суток выпустили более 390 мин по 13 населенным пунктам

© РИА Новости / Сергей АверинЖилой дом в Донецке
Жилой дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Жилой дом в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток украинские войска выпустили более 390 снарядов и мин, в том числе из "Града", по 13 населенным пунктам республики.
"С начала текущих суток противник выпустил более 390 снарядов и мин из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 155, 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм минометов. Огонь велся по районам 13 населенных пунктов Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Отмечается, что в результате обстрелов погибли два мирных жителя, шесть получили ранения, повреждено 18 жилых домов и десять объектов гражданской инфраструктуры.
В освобожденном Светлодарске местные жители встречают Народную милицию ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 09:39Специальная военная операция на Украине
Народная милиция ЛНР освободила город Светлодарск в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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