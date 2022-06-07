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ВСУ выпустили более 390 снарядов и мин по населенным пунктам в ДНР
ВСУ выпустили более 390 снарядов и мин по населенным пунктам в ДНР - РИА Новости, 07.06.2022
ВСУ выпустили более 390 снарядов и мин по населенным пунктам в ДНР
Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток украинские войска выпустили более 390 снарядов и мин, в том числе из "Града", по 13 населенным пунктам... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T19:41
2022-06-07T19:41
2022-06-07T19:47
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток украинские войска выпустили более 390 снарядов и мин, в том числе из "Града", по 13 населенным пунктам республики."С начала текущих суток противник выпустил более 390 снарядов и мин из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 155, 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм минометов. Огонь велся по районам 13 населенных пунктов Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что в результате обстрелов погибли два мирных жителя, шесть получили ранения, повреждено 18 жилых домов и десять объектов гражданской инфраструктуры.
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донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
19:41 07.06.2022 (обновлено: 19:47 07.06.2022)
ВСУ выпустили более 390 снарядов и мин по населенным пунктам в ДНР
В ДНР сообщили, что ВСУ с начала суток выпустили более 390 мин по 13 населенным пунктам