https://ria.ru/20220607/dnr-1793734476.html

Глава МИД ДНР заявила об активном освобождении севера республики

Глава МИД ДНР заявила об активном освобождении севера республики - РИА Новости, 07.06.2022

Глава МИД ДНР заявила об активном освобождении севера республики

Идет активное освобождение северной части Донецкой Народной Республики, под контролем уже находится более 70% территории, заявила министр иностранных дел ДНР... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:08

2022-06-07T14:08

2022-06-07T14:08

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

наталья никонорова

украина

ситуация в днр и лнр

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ЯЛТА, 7 июн – РИА Новости. Идет активное освобождение северной части Донецкой Народной Республики, под контролем уже находится более 70% территории, заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении Святогорска в ходе проведения специальной военной операции."Сегодня буквально окончательно перешел под наш контроль город Святогорск, что действительно важно, потому что это северное направление... сейчас более активно началось освобождение северного направления", - сказала Никонорова журналистам. По ее словам, на данный момент уже более 70% территории республики находится под контролем союзных войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220606/pushki-1792948384.html

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донецкая народная республика

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Кирилл Волков

в мире, россия, донецкая народная республика, наталья никонорова, украина, ситуация в днр и лнр