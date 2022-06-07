Глава МИД ДНР заявила об активном освобождении севера республики
Глава МИД ДНР Никонорова: идет активное освобождение севера республики
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Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. Архивное фото
ЯЛТА, 7 июн – РИА Новости. Идет активное освобождение северной части Донецкой Народной Республики, под контролем уже находится более 70% территории, заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.
Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении Святогорска в ходе проведения специальной военной операции.
"Сегодня буквально окончательно перешел под наш контроль город Святогорск, что действительно важно, потому что это северное направление... сейчас более активно началось освобождение северного направления", - сказала Никонорова журналистам. По ее словам, на данный момент уже более 70% территории республики находится под контролем союзных войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.