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МИД продолжит фиксировать факты дискриминации россиян за рубежом - РИА Новости, 07.06.2022
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МИД продолжит фиксировать факты дискриминации россиян за рубежом
МИД продолжит фиксировать факты дискриминации россиян за рубежом - РИА Новости, 07.06.2022
МИД продолжит фиксировать факты дискриминации россиян за рубежом
Москва продолжит отслеживать и фиксировать данные о любых проявлениях дискриминации россиян и русскоязычных граждан за рубежом, чтобы обращать внимание... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T20:33
2022-06-07T20:33
в мире
россия
прибалтика
польша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 июня - РИА Новости. Москва продолжит отслеживать и фиксировать данные о любых проявлениях дискриминации россиян и русскоязычных граждан за рубежом, чтобы обращать внимание руководства зарубежных стран на эти правонарушения и требовать выполнения международно-правовых обязательств, заявил МИД РФ."Продолжим отслеживать развитие ситуации вокруг россиян и русскоязычных граждан и фиксировать данные о любых проявлениях дискриминации с тем, чтобы привлекать внимание руководства зарубежных стран к этим правонарушениям и требовать от него выполнения своих международно-правовых обязательств по отношению к нашим соотечественникам. При этом не питаем никаких иллюзий относительно истинных намерений ряда государств "коллективного Запада" в отношении лиц, имеющих даже минимальные связи с Россией. Несмотря на это, намерены приложить все усилия для защиты их прав в любой точке мира", - говорится в сообщении МИД.В ведомстве добавили, что "в серьезном и беспристрастном изучении нуждаются проявления нетерпимости на пространстве Евроатлантики"."Страны – "образцы демократии" формально декларируют свою приверженность принципу верховенства права. Однако агрессивные преследования россиян убедительно показывают, что в действительности западные общества не только не смогли избавиться от дискриминационных и расистских настроений, но и продолжают их поощрять", - пояснили в министерстве.Ранее МИД РФ опубликовал доклад о нарушении прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах. Отмечалось, что наиболее серьезно права нарушаются в Прибалтике, Британии, Польше, США и Канаде.Среди наиболее распространённых нарушений внешнеполитическое ведомство выделяло отказы от оказания широкого спектра услуг (образовательных, медицинских, банковских и прочих); введение мер, направленных против российского бизнеса, наложение ареста на имущество граждан РФ, а также принуждения к публичным покаяниям и осуждению действий российских властей.
https://ria.ru/20220531/ivanov-1791893008.html
https://ria.ru/20220601/rusofobiya-1792484395.html
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в мире, россия, прибалтика, польша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
20:33 07.06.2022
 
МИД продолжит фиксировать факты дискриминации россиян за рубежом

МИД: Москва продолжит отслеживать данные о проявлениях русофобии за рубежом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 июня - РИА Новости. Москва продолжит отслеживать и фиксировать данные о любых проявлениях дискриминации россиян и русскоязычных граждан за рубежом, чтобы обращать внимание руководства зарубежных стран на эти правонарушения и требовать выполнения международно-правовых обязательств, заявил МИД РФ.
"Продолжим отслеживать развитие ситуации вокруг россиян и русскоязычных граждан и фиксировать данные о любых проявлениях дискриминации с тем, чтобы привлекать внимание руководства зарубежных стран к этим правонарушениям и требовать от него выполнения своих международно-правовых обязательств по отношению к нашим соотечественникам.
Евгений Иванов - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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Евгений Иванов: нужно быть готовыми к "визовой дискриминации" россиян
При этом не питаем никаких иллюзий относительно истинных намерений ряда государств "коллективного Запада" в отношении лиц, имеющих даже минимальные связи с Россией. Несмотря на это, намерены приложить все усилия для защиты их прав в любой точке мира", - говорится в сообщении МИД.
В ведомстве добавили, что "в серьезном и беспристрастном изучении нуждаются проявления нетерпимости на пространстве Евроатлантики".
"Страны – "образцы демократии" формально декларируют свою приверженность принципу верховенства права. Однако агрессивные преследования россиян убедительно показывают, что в действительности западные общества не только не смогли избавиться от дискриминационных и расистских настроений, но и продолжают их поощрять", - пояснили в министерстве.
Ранее МИД РФ опубликовал доклад о нарушении прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах. Отмечалось, что наиболее серьезно права нарушаются в Прибалтике, Британии, Польше, США и Канаде.
Среди наиболее распространённых нарушений внешнеполитическое ведомство выделяло отказы от оказания широкого спектра услуг (образовательных, медицинских, банковских и прочих); введение мер, направленных против российского бизнеса, наложение ареста на имущество граждан РФ, а также принуждения к публичным покаяниям и осуждению действий российских властей.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 21:52
Тотальная русофобия на Западе шокирует своей дикостью, заявил МИД
 
В миреРоссияПрибалтикаПольшаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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