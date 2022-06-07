https://ria.ru/20220607/diskriminatsiya-1793845078.html

МИД продолжит фиксировать факты дискриминации россиян за рубежом

МИД продолжит фиксировать факты дискриминации россиян за рубежом - РИА Новости, 07.06.2022

МИД продолжит фиксировать факты дискриминации россиян за рубежом

Москва продолжит отслеживать и фиксировать данные о любых проявлениях дискриминации россиян и русскоязычных граждан за рубежом, чтобы обращать внимание... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T20:33

2022-06-07T20:33

2022-06-07T20:33

в мире

россия

прибалтика

польша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 7 июня - РИА Новости. Москва продолжит отслеживать и фиксировать данные о любых проявлениях дискриминации россиян и русскоязычных граждан за рубежом, чтобы обращать внимание руководства зарубежных стран на эти правонарушения и требовать выполнения международно-правовых обязательств, заявил МИД РФ."Продолжим отслеживать развитие ситуации вокруг россиян и русскоязычных граждан и фиксировать данные о любых проявлениях дискриминации с тем, чтобы привлекать внимание руководства зарубежных стран к этим правонарушениям и требовать от него выполнения своих международно-правовых обязательств по отношению к нашим соотечественникам. При этом не питаем никаких иллюзий относительно истинных намерений ряда государств "коллективного Запада" в отношении лиц, имеющих даже минимальные связи с Россией. Несмотря на это, намерены приложить все усилия для защиты их прав в любой точке мира", - говорится в сообщении МИД.В ведомстве добавили, что "в серьезном и беспристрастном изучении нуждаются проявления нетерпимости на пространстве Евроатлантики"."Страны – "образцы демократии" формально декларируют свою приверженность принципу верховенства права. Однако агрессивные преследования россиян убедительно показывают, что в действительности западные общества не только не смогли избавиться от дискриминационных и расистских настроений, но и продолжают их поощрять", - пояснили в министерстве.Ранее МИД РФ опубликовал доклад о нарушении прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах. Отмечалось, что наиболее серьезно права нарушаются в Прибалтике, Британии, Польше, США и Канаде.Среди наиболее распространённых нарушений внешнеполитическое ведомство выделяло отказы от оказания широкого спектра услуг (образовательных, медицинских, банковских и прочих); введение мер, направленных против российского бизнеса, наложение ареста на имущество граждан РФ, а также принуждения к публичным покаяниям и осуждению действий российских властей.

https://ria.ru/20220531/ivanov-1791893008.html

https://ria.ru/20220601/rusofobiya-1792484395.html

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в мире, россия, прибалтика, польша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)