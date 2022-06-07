https://ria.ru/20220607/delo-1793741510.html

СК завел дело на командира механизированной бригады украинских войск

СК завел дело на командира механизированной бригады украинских войск - РИА Новости, 07.06.2022

СК завел дело на командира механизированной бригады украинских войск

Российские следователи возбудили уголовное дело за преступления в Донбассе против командира 30-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:31

2022-06-07T14:31

2022-06-07T14:31

специальная военная операция на украине

жкх

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781420929_0:194:3083:1928_1920x0_80_0_0_672aefebe39281c3ff71730dcdce7ee7.jpg

МОСКВА, 7 июня – РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело за преступления в Донбассе против командира 30-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Александра Зиневича, сообщила пресс-служба СК РФ."В СК России возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) в отношении командира 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича и иных военнослужащих ВСУ, ранее привлекаемых к уголовной ответственности", - сказали в ведомстве.В СК РФ уточнили, что среди них военные 24-й отдельной механизированной бригады Евгений Кураш, Сергей Поступальский, Роман Мамавко, Николай Янчий, 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Андрей Качанов, Роман Забродский, Андрей Ткачук, Дмитрий Черниченко, Эмиль Ишкулов, Владимир Капитула, 56-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрий Довбий, Сергей Сирченко, Дмитрий Герасименко, Вячеслав Бугайчук, Александр Бондаренко, Мирослав Верховой, Артем Пучков, Геннадий Бойко.По данным следствия, с 5 по 6 июня украинские военные из тяжелой артиллерии обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Донецке, Докучаевске, Горловке, Макеевке и населенных пунктах Павловка, Красный Партизан, Гольмовский ДНР, а также в Камышевахе в ЛНР.В результате обстрелов в ДНР пять мирных жителей получили ранения и один погиб, повреждены 39 домов и объектов гражданской инфраструктуры, среди которых школа. В ЛНР ранен один мирный житель.

https://ria.ru/20220607/obvinenie-1793708122.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр