https://ria.ru/20220607/delo-1793741510.html
СК завел дело на командира механизированной бригады украинских войск
СК завел дело на командира механизированной бригады украинских войск - РИА Новости, 07.06.2022
СК завел дело на командира механизированной бригады украинских войск
Российские следователи возбудили уголовное дело за преступления в Донбассе против командира 30-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:31
2022-06-07T14:31
2022-06-07T14:31
специальная военная операция на украине
жкх
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781420929_0:194:3083:1928_1920x0_80_0_0_672aefebe39281c3ff71730dcdce7ee7.jpg
МОСКВА, 7 июня – РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело за преступления в Донбассе против командира 30-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Александра Зиневича, сообщила пресс-служба СК РФ."В СК России возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) в отношении командира 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича и иных военнослужащих ВСУ, ранее привлекаемых к уголовной ответственности", - сказали в ведомстве.В СК РФ уточнили, что среди них военные 24-й отдельной механизированной бригады Евгений Кураш, Сергей Поступальский, Роман Мамавко, Николай Янчий, 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Андрей Качанов, Роман Забродский, Андрей Ткачук, Дмитрий Черниченко, Эмиль Ишкулов, Владимир Капитула, 56-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрий Довбий, Сергей Сирченко, Дмитрий Герасименко, Вячеслав Бугайчук, Александр Бондаренко, Мирослав Верховой, Артем Пучков, Геннадий Бойко.По данным следствия, с 5 по 6 июня украинские военные из тяжелой артиллерии обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Донецке, Докучаевске, Горловке, Макеевке и населенных пунктах Павловка, Красный Партизан, Гольмовский ДНР, а также в Камышевахе в ЛНР.В результате обстрелов в ДНР пять мирных жителей получили ранения и один погиб, повреждены 39 домов и объектов гражданской инфраструктуры, среди которых школа. В ЛНР ранен один мирный житель.
https://ria.ru/20220607/obvinenie-1793708122.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781420929_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_86c99515b99a35441876360b563cafd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
СК завел дело на командира механизированной бригады украинских войск
СК возбудил уголовное дело против командира 30-й механизированной бригады ВСУ Зиневича
МОСКВА, 7 июня – РИА Новости.
Российские следователи возбудили уголовное дело за преступления в Донбассе против командира 30-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Александра Зиневича, сообщила
пресс-служба СК РФ.
"В СК России возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) в отношении командира 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича и иных военнослужащих ВСУ, ранее привлекаемых к уголовной ответственности", - сказали в ведомстве.
В СК РФ уточнили, что среди них военные 24-й отдельной механизированной бригады Евгений Кураш, Сергей Поступальский, Роман Мамавко, Николай Янчий, 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Андрей Качанов, Роман Забродский, Андрей Ткачук, Дмитрий Черниченко, Эмиль Ишкулов, Владимир Капитула, 56-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрий Довбий, Сергей Сирченко, Дмитрий Герасименко, Вячеслав Бугайчук, Александр Бондаренко, Мирослав Верховой, Артем Пучков, Геннадий Бойко.
По данным следствия, с 5 по 6 июня украинские военные из тяжелой артиллерии обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Донецке, Докучаевске, Горловке, Макеевке и населенных пунктах Павловка, Красный Партизан, Гольмовский ДНР, а также в Камышевахе в ЛНР.
В результате обстрелов в ДНР пять мирных жителей получили ранения и один погиб, повреждены 39 домов и объектов гражданской инфраструктуры, среди которых школа. В ЛНР ранен один мирный житель.