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СК завел дело на командира механизированной бригады украинских войск - РИА Новости, 07.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/delo-1793741510.html
СК завел дело на командира механизированной бригады украинских войск
СК завел дело на командира механизированной бригады украинских войск - РИА Новости, 07.06.2022
СК завел дело на командира механизированной бригады украинских войск
Российские следователи возбудили уголовное дело за преступления в Донбассе против командира 30-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:31
2022-06-07T14:31
специальная военная операция на украине
жкх
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 июня – РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело за преступления в Донбассе против командира 30-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Александра Зиневича, сообщила пресс-служба СК РФ."В СК России возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) в отношении командира 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича и иных военнослужащих ВСУ, ранее привлекаемых к уголовной ответственности", - сказали в ведомстве.В СК РФ уточнили, что среди них военные 24-й отдельной механизированной бригады Евгений Кураш, Сергей Поступальский, Роман Мамавко, Николай Янчий, 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Андрей Качанов, Роман Забродский, Андрей Ткачук, Дмитрий Черниченко, Эмиль Ишкулов, Владимир Капитула, 56-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрий Довбий, Сергей Сирченко, Дмитрий Герасименко, Вячеслав Бугайчук, Александр Бондаренко, Мирослав Верховой, Артем Пучков, Геннадий Бойко.По данным следствия, с 5 по 6 июня украинские военные из тяжелой артиллерии обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Донецке, Докучаевске, Горловке, Макеевке и населенных пунктах Павловка, Красный Партизан, Гольмовский ДНР, а также в Камышевахе в ЛНР.В результате обстрелов в ДНР пять мирных жителей получили ранения и один погиб, повреждены 39 домов и объектов гражданской инфраструктуры, среди которых школа. В ЛНР ранен один мирный житель.
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жкх, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
14:31 07.06.2022
 
СК завел дело на командира механизированной бригады украинских войск

СК возбудил уголовное дело против командира 30-й механизированной бригады ВСУ Зиневича

© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июня – РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело за преступления в Донбассе против командира 30-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Александра Зиневича, сообщила пресс-служба СК РФ.
"В СК России возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) в отношении командира 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича и иных военнослужащих ВСУ, ранее привлекаемых к уголовной ответственности", - сказали в ведомстве.
Украинская военная техника
Вчера, 12:51Специальная военная операция на Украине
Командиру ВСУ предъявили в России обвинение в обстреле мирных жителей
В СК РФ уточнили, что среди них военные 24-й отдельной механизированной бригады Евгений Кураш, Сергей Поступальский, Роман Мамавко, Николай Янчий, 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Андрей Качанов, Роман Забродский, Андрей Ткачук, Дмитрий Черниченко, Эмиль Ишкулов, Владимир Капитула, 56-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрий Довбий, Сергей Сирченко, Дмитрий Герасименко, Вячеслав Бугайчук, Александр Бондаренко, Мирослав Верховой, Артем Пучков, Геннадий Бойко.
По данным следствия, с 5 по 6 июня украинские военные из тяжелой артиллерии обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Донецке, Докучаевске, Горловке, Макеевке и населенных пунктах Павловка, Красный Партизан, Гольмовский ДНР, а также в Камышевахе в ЛНР.
В результате обстрелов в ДНР пять мирных жителей получили ранения и один погиб, повреждены 39 домов и объектов гражданской инфраструктуры, среди которых школа. В ЛНР ранен один мирный житель.
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Вчера, 12:37Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЖКХРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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