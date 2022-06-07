В Московском зоопарке родился птенец краснокнижных беркутов
В Московском зоопарке родился птенец беркутов, занесенных в Красную книгу России
Московский зоопарк. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Птенец беркутов родился в Московском зоопарке, этот вид занесен в Красную книгу России, сообщается на портале мэра столицы.
"В Московском зоопарке появился на свет птенец беркутов. Это крупные хищные птицы, относящиеся к семейству ястребиных. Несмотря на то, что их ареал довольно обширен и не ограничивается конкретным регионом, за последние десятилетия численность этих птиц заметно снизилась. Вид занесен в Красную книгу России", — говорится на сайте.
Отмечается, что сейчас на территории России в естественных условиях обитает всего 500 пар беркутов.
"В Московском зоопарке сейчас находятся шесть беркутов. Это пять взрослых птиц и недавно вылупившийся птенец. Новорожденный пока еще очень мал и не вылетает из гнезда. Однако терпеливые посетители могут увидеть головку птенца, покрытую белым пухом. Родители с детенышем находятся на старой территории зоосада в отдельном вольере "Беркуты" напротив больших панд. Зоологи и ветврачи не вмешиваются в жизнь птенца, ограничиваясь лишь наблюдением. Сейчас это принципиально важно, чтобы не вызывать лишнего стресса как у птенца, так и у его родителей. Визиты в вольер ограничиваются уборкой нижнего яруса и доставкой корма. Увидеть трех взрослых беркутов — самца и двух самок — все желающие могут также на старой территории парка в павильоне "Скала хищных птиц", — приводят на сайте слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
Добавляется, что в конце лета в возрасте трех месяцев птенец начнет вылетать из гнезда, тогда орнитологи смогут определить его пол.