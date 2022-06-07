https://ria.ru/20220607/berkut-1793635379.html

В Московском зоопарке родился птенец краснокнижных беркутов

В Московском зоопарке родился птенец краснокнижных беркутов - РИА Новости, 07.06.2022

В Московском зоопарке родился птенец краснокнижных беркутов

Птенец беркутов родился в Московском зоопарке, этот вид занесен в Красную книгу России, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T07:51

2022-06-07T07:51

2022-06-07T07:51

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Птенец беркутов родился в Московском зоопарке, этот вид занесен в Красную книгу России, сообщается на портале мэра столицы.Отмечается, что сейчас на территории России в естественных условиях обитает всего 500 пар беркутов."В Московском зоопарке сейчас находятся шесть беркутов. Это пять взрослых птиц и недавно вылупившийся птенец. Новорожденный пока еще очень мал и не вылетает из гнезда. Однако терпеливые посетители могут увидеть головку птенца, покрытую белым пухом. Родители с детенышем находятся на старой территории зоосада в отдельном вольере "Беркуты" напротив больших панд. Зоологи и ветврачи не вмешиваются в жизнь птенца, ограничиваясь лишь наблюдением. Сейчас это принципиально важно, чтобы не вызывать лишнего стресса как у птенца, так и у его родителей. Визиты в вольер ограничиваются уборкой нижнего яруса и доставкой корма. Увидеть трех взрослых беркутов — самца и двух самок — все желающие могут также на старой территории парка в павильоне "Скала хищных птиц", — приводят на сайте слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.Добавляется, что в конце лета в возрасте трех месяцев птенец начнет вылетать из гнезда, тогда орнитологи смогут определить его пол.

https://ria.ru/20220428/pingviny-1785923979.html

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россия, светлана акулова, общество, московский зоопарк, москва