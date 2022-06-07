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В Московском зоопарке родился птенец краснокнижных беркутов - РИА Новости, 07.06.2022
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В Московском зоопарке родился птенец краснокнижных беркутов
В Московском зоопарке родился птенец краснокнижных беркутов - РИА Новости, 07.06.2022
В Московском зоопарке родился птенец краснокнижных беркутов
Птенец беркутов родился в Московском зоопарке, этот вид занесен в Красную книгу России, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T07:51
2022-06-07T07:51
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россия
светлана акулова
общество
московский зоопарк
москва
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Птенец беркутов родился в Московском зоопарке, этот вид занесен в Красную книгу России, сообщается на портале мэра столицы.Отмечается, что сейчас на территории России в естественных условиях обитает всего 500 пар беркутов."В Московском зоопарке сейчас находятся шесть беркутов. Это пять взрослых птиц и недавно вылупившийся птенец. Новорожденный пока еще очень мал и не вылетает из гнезда. Однако терпеливые посетители могут увидеть головку птенца, покрытую белым пухом. Родители с детенышем находятся на старой территории зоосада в отдельном вольере "Беркуты" напротив больших панд. Зоологи и ветврачи не вмешиваются в жизнь птенца, ограничиваясь лишь наблюдением. Сейчас это принципиально важно, чтобы не вызывать лишнего стресса как у птенца, так и у его родителей. Визиты в вольер ограничиваются уборкой нижнего яруса и доставкой корма. Увидеть трех взрослых беркутов — самца и двух самок — все желающие могут также на старой территории парка в павильоне "Скала хищных птиц", — приводят на сайте слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.Добавляется, что в конце лета в возрасте трех месяцев птенец начнет вылетать из гнезда, тогда орнитологи смогут определить его пол.
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россия, светлана акулова, общество, московский зоопарк, москва
07:51 07.06.2022
 
В Московском зоопарке родился птенец краснокнижных беркутов

В Московском зоопарке родился птенец беркутов, занесенных в Красную книгу России

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский зоопарк
Московский зоопарк - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Птенец беркутов родился в Московском зоопарке, этот вид занесен в Красную книгу России, сообщается на портале мэра столицы.
"В Московском зоопарке появился на свет птенец беркутов. Это крупные хищные птицы, относящиеся к семейству ястребиных. Несмотря на то, что их ареал довольно обширен и не ограничивается конкретным регионом, за последние десятилетия численность этих птиц заметно снизилась. Вид занесен в Красную книгу России", — говорится на сайте.
Отмечается, что сейчас на территории России в естественных условиях обитает всего 500 пар беркутов.
Московском зоопарке сейчас находятся шесть беркутов. Это пять взрослых птиц и недавно вылупившийся птенец. Новорожденный пока еще очень мал и не вылетает из гнезда. Однако терпеливые посетители могут увидеть головку птенца, покрытую белым пухом. Родители с детенышем находятся на старой территории зоосада в отдельном вольере "Беркуты" напротив больших панд. Зоологи и ветврачи не вмешиваются в жизнь птенца, ограничиваясь лишь наблюдением. Сейчас это принципиально важно, чтобы не вызывать лишнего стресса как у птенца, так и у его родителей. Визиты в вольер ограничиваются уборкой нижнего яруса и доставкой корма. Увидеть трех взрослых беркутов — самца и двух самок — все желающие могут также на старой территории парка в павильоне "Скала хищных птиц", — приводят на сайте слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
Добавляется, что в конце лета в возрасте трех месяцев птенец начнет вылетать из гнезда, тогда орнитологи смогут определить его пол.
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