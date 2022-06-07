https://ria.ru/20220607/bashkiriya-1793831207.html

В Башкирию на летний отдых приехали около 200 школьников из ЛНР

В Башкирию на летний отдых приехали около 200 школьников из ЛНР - РИА Новости, 07.06.2022

В Башкирию на летний отдых приехали около 200 школьников из ЛНР

Почти 200 школьников из Луганской народной республики приехали в Башкирию на летний отдых, сообщили в правительстве республики. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T19:17

2022-06-07T19:17

2022-06-07T19:23

луганская народная республика

украина

республика башкортостан

донбасс

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УФА, 7 июн - РИА Новости. Почти 200 школьников из Луганской народной республики приехали в Башкирию на летний отдых, сообщили в правительстве республики."На летний отдых в Башкортостан прибыли 199 школьников из Луганской народной республики. Их встретили волонтеры и аниматоры", - сообщили в ведомстве.Власти региона отметили, что дети будут отдыхать в республике 21 день, школьникам будут организованы экскурсии, в том числе в заповедные места Башкирии. Проживать они будут в детском загородном лагере "Зеленые дубки"."В течение летнего сезона для детей из Луганской народной республики будет предусмотрено 8 заездов, всего мы планируем, чтобы у нас отдохнуло более 1 тысячи ребят. До конца года порядка 300 жителей ЛНР более старшего возраста смогут получить санаторно-курортное лечение в здравницах республики", - цитирует пресс-служба главу администрации главы Башкирии Максима Забелина.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220518/rosturizm-1789242893.html

https://ria.ru/20220530/grazhdanstvo-1791829582.html

луганская народная республика

украина

республика башкортостан

донбасс

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луганская народная республика, украина, республика башкортостан, донбасс